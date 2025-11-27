Κουτσούμπας: Το κυνήγι του κέρδους ευθύνεται 100% και για την ακρίβεια -«Μούφα» οι ανακοινώσεις Κεραμέως

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης, κατηγορώντας την ότι «συνεχίζει την κοροϊδία στο λαό αντί να παίρνει μέτρα κατά της ακρίβειας, την οποία δημιουργεί η οικονομία και η ανάπτυξη που υπηρετεί».

Όπως υπογράμμισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ «οι δήθεν Ανεξάρτητες Αρχές δεν λειτουργούν έξω από τους σιδερένιους νόμους αυτού του συστήματος και του αντιλαϊκού πλαισίου που έχει διαμορφωθεί από διάφορους νόμους και της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων» προσθέτοντας ότι «ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός, δηλαδή το κυνήγι του κέρδους, ευθύνεται 100% και για την ακρίβεια».

«Αν θέλατε να ανακουφίσετε το λαό από την ακρίβεια θα είχατε κάνει δεκτά τα αιτήματα του εργατικού-λαϊκού κινήματος, αυτά που καταθέτει στη Βουλή ως προτάσεις το ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη άμεσης ανάγκης, κατάργηση των Ειδικών Φόρων σε ρεύμα και καύσιμα, για αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ» συμπλήρωσε, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση δεν προχωρά στην υλοποίηση αυτών των προτάσεων «γιατί τη βολεύει να φουσκώνουν τα κρατικά ταμεία από τους έμμεσους φόρους που αυξάνονται αναλογικά με την ακρίβεια».

Σύμφωνα με τον κ. Κουτσούμπα αν η κυβέρνηση ήθελε πραγματικά να ανακουφίσει το λαό «θα είχε προχωρήσει στην πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ώστε να ανέβουν και οι μισθοί και όχι αυτή τη “μούφα” που ανακοίνωσε χθες η κ. Κεραμέως, έχοντας δίπλα της τους βιομήχανους και για ντεκόρ αυτή τη θλιβερή, ξεπουλημένη ΠΑΣΟΚική ηγεσία της ΓΣΕΕ, μαζί με άλλους γνωστούς ΠΑΣΟΚους».

Σημείωσε ότι ο «νέος εργασιακός χάρτης» που παρουσίασε η κυβέρνηση «είναι ο ίδιος παμπάλαιος χάρτης που διαμόρφωσαν οι μνημονιακοί νόμοι των κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια οι αντεργατικές ρυθμίσεις της σημερινής κυβέρνησης».

Όπως εξήγησε, «όλοι οι περιορισμοί για την υπογραφή και την κήρυξη μια ΣΣΕ ως υποχρεωτικής παραμένουν στη θέση τους και ταυτόχρονα διαμορφώνεται ένα ασφυκτικό πλαίσιο περιορισμού της δράσης των εργατικών ομοσπονδιών που στην ουσία τις θέτει υπό ομηρία των εργοδοτικών οργανώσεων».

Χαρακτήρισε τα «πανηγύρια περί ιστορικής συμφωνίας» ως «πρόκληση και προσβολή της νοημοσύνης εκατομμυρίων εργαζομένων που αμείβονται στη συντριπτικής τους πλειοψηφία με 1.000 ευρώ καθαρά και καλούνται με αυτά να βγάλουν όλο το μήνα».

«Κύριοι του ΠΑΣΟΚ είστε το μεγαλύτερο πλυντήριο αυτής της κυβέρνησης»

«Όπως πρόκληση είναι και το να βγαίνει το ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι συνένοχος στο έγκλημα που έχει συντελεστεί κατά των ΣΣΕ και να χαιρετίζει την κυβέρνηση της ΝΔ λέγοντας “καλώς την κι ας άργησε”. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ είστε το μεγαλύτερο πλυντήριο αυτής της κυβέρνησης και αυτής της υπουργού που πριν λίγες εβδομάδες νομοθετούσε την 13ωρη εργασία-σκλαβιά, χρησιμοποιώντας πάλι ως άλλοθι δικούς σας συνδικαλιστές» πρόσθεσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Μίλησε για «τον δίκαιο αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών» που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους το επόμενο διάστημα, «στήνοντας τα μπλόκα τους, διεκδικώντας το αυτονόητο: να παράγουν για να ζήσουν στον τόπο τους», επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «ο αγώνας των αγροτών για φθηνά και ποιοτικά προϊόντα ενδιαφέρει όλο τον λαό».

Η κυβέρνηση γκρεμοτσακίστηκε να νομοθετήσει την «στρατηγική επένδυση» που αφορά τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ελευσίνα

Συνεχίζοντας, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ έκανε αναλυτική αναφορά «στο “ψητό” του σημερινού νομοσχεδίου που είναι το άρθρο 52 και αφορά το πώς το αστικό κράτος και η κυβέρνηση γκρεμοτσακίστηκε να νομοθετήσει την “στρατηγική επένδυση” που αφορά τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ελευσίνα στην αντιπαράθεση τους με την Κίνα».

«Το πρόβλημα για τον ελληνικό λαό και ειδικά της Ελευσίνας και του Θριασίου είναι ότι το βάζετε κάθε μέρα όλο και πιο βαθιά στους κινδύνους που συνεπάγεται η μετατροπή της χώρας και των πόλεών μας σε κόμβο εμπλοκής σε πολεμικούς ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών άρα και σε στόχο αντιποίνων» είπε, προσθέτοντας ότι «οι πρόσφατες δηλώσεις της Ζαχάροβα και η ανακοίνωση της πρεσβείας της Κίνας δεν αφήνουν περιθώριο παρερμηνείας για το πού μας μπλέκετε».

Όπως ανέφερε, «οι προσπάθειες απόσπασης από τους Αμερικάνους αξιωματούχους που παρελαύνουν στην Ελλάδα έστω και μιας δήλωσης στήριξης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας -για να την περιφέρει και η κυβέρνηση- έχουν “πέσει σε τοίχο”» και πρόσθεσε:

«Το αντίθετο: οι απαντήσεις τους επικαλούνται την ικανότητα της κυβέρνησης Τράμπ για επίλυση διαφορών μέσω της οικονομικής διπλωματίας, τα γνωστά deal που συμφέρουν πάνω απ’ όλους τις αμερικανικές εταιρείες και δεν δίνουν καμία απολύτως σημασία στο περιβόητο διεθνές δίκαιο. Με άλλα λόγια αυτό που λένε είναι συνεκμετάλλευση».

«Ο καθένας και η καθεμία μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει να στρατοπεδεύουν στο έδαφος της Αττικής και να ανταγωνίζονται οι δύο δυνάμεις που συγκρούονται σήμερα για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα, δηλαδή οι ΗΠΑ και η Κίνα» τόνισε, προσθέτοντας ότι «αυτή η κατάσταση δεν έχει σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του λαού που θα μπορούσαν να καλύπτουν τα λιμάνια και η ναυπηγική βιομηχανία, αν βρίσκονταν πραγματικά στα δικά του χέρια, δηλαδή αν ήταν κοινωνικοποιημένα».

Σε ό,τι αφορά «τα οφέλη των εργαζομένων από την επέκταση των δραστηριοτήτων της ΟΝΕΧ» είπε ότι «στα Ναυπηγεία Ελευσίνας σήμερα, η επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν τηρείται, η εργατική νομοθεσία γενικώς δεν τηρείται ούτε στοιχειωδώς».

Είπε ότι αντίστοιχη ήταν η κατάσταση και στην COSCO, σημειώνοντας ότι «μόνο κάτω από την οργάνωση και τη σκληρή πάλη των λιμενεργατών, κόντρα σε θεούς και δαίμονες, έχει κατακτηθεί ό,τι υπάρχει σήμερα και, όπως επίσης γνωρίζουν όλοι, το ΚΚΕ είναι και εκεί στην πρώτη γραμμή».

«Γι’ αυτό εμείς καλούμε και τους εργάτες των ναυπηγείων της Ελευσίνας και όσους πιάσουν δουλειά στις νέες δραστηριότητες της ONEX, να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Στηρίζουμε όποιες κινητοποιήσεις αποφασίσουν τα σωματεία και οι μαζικοί φορείς της Ελευσίνας και του Θριάσιου, αυτής της ήδη πάρα πολύ επιβαρυμένης περιοχής, οι κάτοικοι της οποίας δικαιολογημένα βρίσκονται σε αναβρασμό και ανησυχούν» τόνισε.

Είπε ότι οι ανησυχίες είναι απολύτως δικαιολογημένες όταν ο ελληνικός λαός «ξέρει πού κατέληξαν οι προηγούμενες χώρες που έγιναν ενεργειακοί και διαμετακομιστικοί “κόμβοι” για το κεφάλαιο, όπως ήταν η Ουκρανία, η Συρία, η Λιβύη και άλλες», όταν ακούει, όπως και όλοι οι λαοί, τους «κυβερνώντες και αξιωματούχους της σάπιας, διεφθαρμένης, πολεμοκάπηλης ΕΕ να τους λένε ότι πρέπει να διαμορφώσουν “κουλτούρα πολέμου”, δηλαδή να αποδεχτούν ότι θα χάσουν και τα παιδιά τους, ότι θα βλέπουν φέρετρα με σημαίες και άλλα τέτοια ανατριχιαστικά, όπως τα ακούσαμε μάλιστα και από τον ίδιο τον κ. Δένδια».

«Δείχνετε, βέβαια, με αυτά που λέτε και τις δυσκολίες σας. Δείχνετε την αδυναμία σας να πείσετε μαζικά τον ελληνικό λαό να αποδεχθεί, να στηρίξει όλα αυτά τα σχέδια, την πολιτική της εμπλοκής, τις θυσίες που του ζητάνε να κάνει για ξένα συμφέροντα. Θυσίες σήμερα κυρίως οικονομικές και αύριο κυριολεκτικές ανθρωποθυσίες. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι έχετε, σε αυτά τα ζητήματα που είναι και τα πιο στρατηγικά και καθοριστικά, την ουσιαστική στήριξη της βολικής εδώ μέσα αντιπολίτευσης, είτε δια της σιωπής τους, είτε από άλλους φωναχτά. Από τους σοσιαλδημοκράτες του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, άλλους επίσης που βγάζουν τώρα βιβλία στα οποία περηφανεύονται για την αναβάθμιση της στρατηγικής συμμαχίας με τις ΗΠΑ και τη συνεργασία τους με τον Τραμπ, μέχρι τους δήθεν “αντισυστημικούς” τραμπικούς, τύπου Βελόπουλου» είπε ο κ. Κουτσούμπας.

«Απέναντί σας και στα εργασιακά και στα ζητήματα της αγροτικής παραγωγής και στην ακρίβεια και στις “εμβληματικές επενδύσεις” και στην εμπλοκή σε πολέμους ιμπεριαλιστών, βρίσκονται οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλαιστές αγρότες, η νεολαία και το ΚΚΕ. Γι’ αυτό εμείς θα φροντίσουμε, όσο περνά από το χέρι μας, αυτές οι δυσκολίες σας να μεγαλώσουν, μέχρι την οριστική ανατροπή όλης αυτής της βαρβαρότητας, στην οποία μάλιστα καλείτε τον λαό να συνηθίσει και να την αποδεχτεί», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ