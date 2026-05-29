Δημήτρης Σέρφας: «Θαυμάζω πολύ τη μαμά μου…» – Η τρυφερή εξομολόγηση

Ο Δημήτρης Σέρφας, ο οποίος υποδύεται τον Ανδρέα Καπετανάκο στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», την Παρασκευή 29 Μαΐου ήταν καλεσμένος στη «Super Κατερίνα». Ο ταλαντούχος ηθοποιός, στη συνέντευξή του μίλησε και με πολύ τρυφερά λόγια για τη μητέρα του.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Δημήτρης Σέρφας είπε στη συνέντευξή του πως: «Θαυμάζω πολύ τη μαμά μου. Δεν είναι από τον χώρο, είναι απλά η μάνα μου. Της είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός και ήταν θετική. Δεν υπήρξε κάποια αντίρρηση. Ποτέ!».

«Σε μία ταινία το είχα δει πρόσφατα, στον “Σούπερμαν”, που έλεγε ο μπαμπάς στον γιο του, ότι: “Οι γονείς δεν είμαστε εδώ για να σας πούμε τι θα κάνετε. Είμαστε εδώ για να σας δώσουμε τα εργαλεία και να σας δούμε να μεγαλώνετε”.

Νομίζω ότι αυτό έκανε η μάνα μου, οι γονείς μου. Και φίλοι μου που ξέρω, που είμαστε στο ίδιο επάγγελμα, έχουν κάνει το ίδιο και οι δικοί τους γονείς, και το χαίρομαι πολύ. Ό,τι και να κάνω με καμαρώνει, γιατί είμαι γιος της, οπότε αναγκαστικά. Δεν έχω αδέλφια. Όλη η προσοχή σε εμένα από τη μάνα μου», συνέχισε ο γνωστός ηθοποιός.