Φαίη Σκορδά: «Οτιδήποτε κάνω θέλω να το πληρώνω, από το μπότοξ μέχρι τα νύχια, στα μπουζούκια δεν έχω πληρώσει ποτέ»

Με αφορμή ένα θέμα που παρουσίασαν στην εκπομπή της, Buongiorno για τις τιμές στα νυχτερινά μαγαζιά της Αθήνας, η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε ότι ενώ πάντα πληρώνει τα προσωπικά της έξοδα, στα μπουζούκια δεν έχει τύχει ποτέ να πληρώσει.

«Θέλω να πω κάτι. Δεν έχω πάει πάρα πολλές φορές στα μπουζούκια. Αλλά πραγματικά, τώρα μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν έχω πληρώσει ποτέ. Ενώ μου αρέσει σαν άνθρωπος πάντα, οτιδήποτε κάνω, από τη γιατρό μου που θα πάω να κάνω το μπότοξ μέχρι τα νύχια μου, εγώ θέλω να πληρώνω. Δε μου αρέσει καθόλου στα προσωπικά μου έξοδα να μην πληρώνω. Στα μπουζούκια δεν έχω πληρώσει ποτέ. Δεν έχει τύχει ποτέ. Είμαι καλεσμένη. Γι’ αυτό. Εννοώ ότι είμαι καλεσμένη σε μια παρέα» είπε η Φαίη Σκορδά.