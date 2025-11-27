Αντώνης Ρέμος: Backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα του videoclip για το νέο του τραγούδι, «Δευτέρα»

Αντώνης Ρέμος: Ακούστε το νέο τραγούδι του, «Δευτέρα»

Ο Αντώνης Ρέμος κάνει τη «Δευτέρα» συναρπαστική με το νέο του τραγούδι που κυκλοφορεί στις streaming υπηρεσίες και έχει σαρωτική υποδοχή, ενώ ο στίχος «είναι η αγάπη Κυριακή κι εγώ Δευτέρα» έχει ήδη γίνει σλόγκαν.

Η «Δευτέρα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, θα έρθει σε λίγες ημέρες και στο YouTube με ένα εντυπωσιακό music video.

Με minimal και cinematic αισθητική αλλά και γεμάτο συμβολισμούς, το video έχει ως πρωταγωνιστή τον Αντώνη Ρέμο και οι εικόνες «ζωντανεύουν» το βαθύ συναίσθημα.

Το video επικεντρώνεται σ’ έναν άνθρωπο που παλεύει µε ένα αίσθηµα που όλοι έχουμε νιώσει: ότι είμαστε µόνοι στον κόσµο ακόμα και όταν κοντά μας βρίσκονται κι άλλοι άνθρωποι.

Η «Δευτέρα» μπήκε αμέσως στη λίστα των αγαπημένων τραγουδιών του κοινού και ξεχωρίζει στο Spotify, τα social media και τις ραδιοφωνικές συχνότητες, ενώ αποτελεί προπομπό του νέου album που ετοιμάζει ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής.

Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης, δύο δημιουργοί με τους οποίους ο Αντώνης Ρέμος μάς έχει χαρίσει τεράστιες επιτυχίες και στο παρελθόν όπως τα «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς», «Λένε» και «Χίλια Σπίρτα». Την παραγωγή έκανε ο Γιώργος Κυβέλλος και την ενορχήστρωση ο Χρήστος Soumka. Το video σκηνοθέτησε ο Alex Κωνσταντινίδης.

Το νέο τραγούδι του παρουσίασε για πρώτη φορά ο Αντώνης Ρέμος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου που προβλήθηκε την Πέμπτη το βράδυ (20/11), στον ΑΝΤ1.

13:15 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για Αλέξανδρο Λυκούδη: «Έχω επιλέξει να θωρακίζω την προσωπική μου ζωή»

«Έχω επιλέξει να θωρακίζω την προσωπική μου ζωή, να την προστατεύω» δήλωσε η Αλεξάνδρα Παναγιώ...
12:49 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Θέλω να είμαι σωστός και δίκαιος για να μπορώ να κοιμάμαι το βράδυ» – Η αναφορά και οι διευκρινίσεις για τον καβγά με την Κωνσταντοπούλου

Μια διευκρίνηση θέλησε να κάνει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» του ...
12:25 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Snik: Θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας – Τι απάντησε για το φύλο του μωρού

Ο Snik θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας καθώς η σύντροφός του, Μάρτα είναι έγκυος. Ο τράπερ μίλ...
11:50 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: «Φουσκώνει, μεγαλώνει η μπουμπούκα» – Γιατί φοράει μαύρα ρούχα

Τον λόγο για τον οποίο φοράει μαύρα ρούχα εξήγησε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπή...
