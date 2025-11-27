Λένα Μαντά: Ως πεθερά είμαι λίγο “κουκουρούκου” – Όταν κουβεντιάζουν κάνω μεταβολή και φεύγω

Η Λένα Μαντά απάντησε στην ερώτηση δημοσιογράφου αν θα μπορούσαμε να δούμε τηλεοπτικά το νέο της βιβλίο «Άδειο Νυφικό». «Καλό θα ήταν όλοι οι συντελεστές να στραφούν λίγο από την μεγάλη δεξαμενή της βιβλιοπαραγωγής και θεωρώ ότι είναι κρίμα να περιοριζόμαστε σε μεταφορές ξένων φορμάτ».

Έπειτα αναφέρθηκε στην απουσία της οικογένειάς της από την παρουσίαση: «Τους απαγόρευσα να έρθουν γιατί έρχονται από το Καπανδρίτι, είναι πάρα πολύ μακριά. Παράλληλα η κόρη μου έχει δυο μικρά παιδιά είναι δύσκολο… Έτσι τους το απαγόρευσα, δεν υπάρχει λόγος».

Αργότερα, αποκάλυψε: «Ως πεθερά είμαι λίγο κουκουρούκου. Δεν παρεμβαίνω, έχουμε μια παρά πολύ ωραία σχέση, πίνουμε μαζί καφεδάκι αλλά την ώρα που πάω να μπω στο σπίτι και τους βλέπω και κουβεντιάζουν, κάνω μεταβολή και φεύγω κατευθείαν. Δεν θέλω!».

Τέλος πρόσθεσε: «Ο χρόνος δεν είναι ο καλύτερος γιατρός. Δεν είναι γιατρός απλά απαλύνει λίγο κάποια από τα συμπτώματα και όχι πάντα!».