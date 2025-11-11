Λένα Μαντά: Ο έρωτας έχει γίνει καφές espresso, «τσακ και τελείωσε»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Λένα Μαντά
Φωτογραφία: Instagram/lenamanta.official

Kαλεσμένη στην εκπομπή «Real View» ήταν το βράδυ της Δευτέρας η Λένα Μαντά, η οποία μίλησε για τον έρωτα και τις ανθρώπινες σχέσεις σήμερα.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά μου έχουν συντρόφους, γιατί δεν θα είχα και ράφι να τα ακουμπήσω. Τα πράγματα είναι άγρια. Κανένα από τα παιδιά μου δεν ήθελε να είναι μόνο του. Ο έρωτας έχει γίνει σαν καφές εσπρέσο, όχι μακιάτο. τσακ και τελείωσε» ανέφερε η συγγραφέας.

«Πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ και δεν έχεις τον χρόνο. Υπάρχει μία ομάδα στο facebook “Thank you, next…” το τι διαβάζαμε εκεί.. πέθανα να γελάω. Είναι ζούγκλα εκεί έξω. Κολοσσαίο», συμπλήρωσε η Λένα Μαντά.

«Οικογένειά μου είναι ο άντρας μου, όχι τα παιδιά μου»

Η γνωστή συγγραφέας αναφέρθηκε και στην δήλωσή της ότι «τα παιδιά είναι παράσιτα και σου πίνουν το αίμα».

«Είχα πολύ δίκιο. Τα παιδιά μου έχουν τις οικογένειές τους. Το έχω πει και στα παιδιά μου ότι οικογένεια είναι όσοι κλείνουν οι πόρτες του σπιτιού. Είναι ο άντρας σου και τα παιδιά σου έχω πει στην κόρη μου, όχι εγώ. Κανένας άλλος. Μιλάω για προτεραιότητες. Κάποια στιγμή αυτό το κομμάτι, ο ομφάλιος λώρος πρέπει να κόβεται» ανέφερε η Λένα Μαντά.

08:19 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

