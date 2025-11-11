Κίνηση: Αφόρητος ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Κίνηση: Αφόρητος ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Αφόρητη είναι η κατάσταση από νωρίς το πρωί και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, όπως και σε άλλους κεντρικούς άξονες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν δημιουργηθεί από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου.

Προβλήματα υπάρχουν και στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και σε κεντρικότερα τμήματα της πρωτεύουσας, όπου η κίνηση είναι αυξημένη κυρίως στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, Βασ. Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Συγγρού.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπως και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

 

 

