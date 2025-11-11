Επίδομα παιδιού: Νωρίτερα αναμένεται να καταβληθεί η 5η δόση

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου αναμένεται να λάβουν το επίδομα παιδιού οι δικαιούχοι, με τα χρήματα να είναι διαθέσιμα στα ATM των τραπεζών από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στο Α21 στην τελευταία φορολογική δήλωση και κυμαίνεται από 28 ευρώ έως 70 ευρώ για κάθε παιδί. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται, μεταξύ άλλων, με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

Πρόκειται για την 5η διμηνιαία (Ιουλίου-Αυγούστου) δόση του επιδόματος παιδιού για το 2025. Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, έκλεισε προσωρινά, την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 5ης διμηνιαίας δόσης για το 2025.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Διευκρινίζεται πως εάν η αίτηση του δικαιούχου έχει αποθηκευτεί προσωρινά, τότε δεν θεωρείται ότι αυτή έχει υποβληθεί και συνεπώς δεν λαμβάνεται υπόψη από τον Οργανισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τέταρτη διμηνιαία δόση του επιδόματος του παιδιού (Ιουλίου-Αύγουστου) θα την λάβουν στις 30 Σεπτεμβρίου μόνο όσοι έχουν υποβάλλει τη φορολογική τους δήλωση για το φορολογικό έτος 2024.

Επίσης, μεταξύ των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι η φοίτηση των τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο.

Το επίδομα παιδιού παρέχεται σε πάνω από 900.000 οικογένειες και αφορά πάνω από 1.5 εκ. παιδιά, ενώ η ετήσια δαπάνη ανέρχεται πάνω από 1 δισ. ευρώ ευρώ.

Παραδείγματα