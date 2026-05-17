Πανζουρλισμός για την ΑΕΚ: Πλήθος κόσμου στο ξενοδοχείο και στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη φιέστα – ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟ

Απερίγραπτες είναι οι εικόνες που επικρατούν από φίλους και οπαδούς της ΑΕΚ, τόσο στο ξενοδοχείο όταν η ομάδα ξεκινούσε για το γήπεδο και το τελευταίο ματς με τον Ολυμπιακό, όσο και έξω από την Opap Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια. Χιλιάδες υποστηρικτές της ΑΕΚ περιμένουν να αποθεώσουν την ομάδα για το φετινό πρωτάθλημα, ενώ αρκετοί με μηχανάκια και αυτοκίνητα συνόδευσαν την αποστολή.

Οι οπαδοί της Ένωσης έστησαν ατελείωτο γλέντι στη Λεωφόρο Συγγρού.

Οι φίλοι της ομάδας φωνάζουν συνθήματα και άναψαν καπνογόνα σε ένα πάρτι το οποίο θα κορυφωθεί στην απονομή του τροπαίου.