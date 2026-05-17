Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 1-1: Υποβιβάστηκαν στη Super League 2 τα «λιοντάρια»

Ισόπαλοι με σκορ 1-1 αναδείχθηκαν Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός στο ματς που έγινε σήμερα στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, για την 9η αγωνιστική των Play Out του πρωταθλήματος της Super League

Το σημερινό αποτέλεσμα, 22 ώρες μετά την αρχικά προγραμματισμένη ώρα έναρξης του μεταξύ τους αγώνα, σήμανε τον υποβιβασμό των «λιονταριών» στη Super League 2, πορεία που είχε ακολουθήσει από χθες (16/5) και η ΑΕΛ, με τον Αστέρα Τρίπολης να παραμένει στα «μεγάλα σαλόνια», ανεξάρτητα με το τι θα συμβεί την τελευταία αγωνιστική.

Το παιχνίδι ήταν άκρως δραματικό, με τους Αγρινιώτες να προηγούνται με τον Χουάν Μανουέλ Γκαρσία (14’), τους Σερραίους να ισοφαρίζουν με τον Βόλνεϊ Φέλτες (65’) και στο τελευταίο δεκάλεπτο να καταγράφονται τρία δοκάρια.

Μόλις στο 4’ οι γηπεδούχοι άγγιξαν το γκολ. Ο Αντρέι Ιβάν έκανε ωραία ενέργεια κι έδωσε στον Λευτέρη Λύρατζη, ο οποίος πέρασε αρχικά τον Μιχάλη Παρδαλό, αλλά βγήκε πλάγια κι όταν πλάσαρε με το αριστερό, ο 25χρονος τερματοφύλακας του Παναιτωλικού είχε απάντηση. Δυο λεπτά μετά, στην απέναντι εστία, ο Λάμπρος Σμυρλής έκανε την κούρσα και τη σέντρα από τα αριστερά, αλλά η δυνατή κεφαλιά του Χουάν Μανουέλ Γκαρσία ήταν άστοχη.

Ο Αργεντινός, όμως, τα πήγε πολύ καλύτερα με τα πόδια στο 14’. Ενέργεια του Κόστα Άλεξιτς από τα δεξιά και παράλληλο γύρισμα, με τον Γκαρσία να προλαβαίνει στο πρώτο δοκάρι τον Αριστοτέλη Καρασαλίδη και με προβολή να πετυχαίνει το 0-1, «παγώνοντας» τις Σέρρες. Το σοκ έγινε ακόμη μεγαλύτερο για την ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα μετά και τον τραυματισμό του Μάριου Τσαούση.

Με τραυματισμό έχασε τον σκόρερ της ομάδας του και ο Γιάννης Αναστασίου, με τον Ισπανό τεχνικό των γηπεδούχων να κάνει τριπλή αλλαγή στην ανάπαυλα. Ο «Τίτορμος», όμως, ήταν αυτός που απείλησε πρώτος στο δεύτερο μέρος, με τον Χόρχε Αγκίρε να αστοχεί προ του Αλέξανδρου Τσομπανίδη στο 50’. Οι Σερραίοι, εν τέλει, έφτασαν στην ισοφάριση στο 65ο λεπτό.

Από σέντρα του Λύρατζη, ο Νίκος Καρέλης δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά εκείνη στρώθηκε στον Φέλτες που με σουτ από το ύψος του πέναλτι έκανε το 1-1, δίνοντας το έναυσμα στους οπαδούς του Πανσερραϊκού για… γενικό ξεσηκωμό. Η κεφαλιά του Καρέλη βρήκε σε ετοιμότητα τον Παρδαλό στο 74’ ενώ δύο λεπτά μετά, στην απέναντι εστία, ο Τσομπανίδης με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε το σουτ του Αντριάνο Μπρέγκου.

Ακολούθησαν τρία δοκάρια, σε διάστημα τεσσάρων λεπτών, τα δύο για τους γηπεδούχους. Στο 83’ συνεργάστηκαν οι δυο από τις αλλαγές του Σαραγόσα, οι Άλεξ Τεϊσέιρα και Βίκτωρ Ρουμιάντσεβ, η μπάλα έφτασε σε μία τρίτη, τον Αλέξανδρο Μασκανάκη, αλλά το πλασέ που επιχείρησε σταμάτησε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Παρδαλού. Δυο λεπτά μετά, την ίδια τύχη είχε και το δυνατό, μακρινό σουτ του Μπρέγκου. Δοκαριών φινάλε, στο 86’. Ο Ιβάν βρήκε εντός περιοχής τον Καρέλη που σούταρε με το αριστερό, με τον Παρδαλό να βρίσκει την μπάλα όσο χρειάζεται για να τη στείλει στο οριζόντιο δοκάρι – και μετά στην αγκαλιά του.

Το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Πανσερραϊκό να πηγαίνει στους 29 βαθμούς και να μην προλαβαίνει πια, μια στροφή πριν το τέλος, τον Αστέρα Τρίπολης (33). Τυπική διαδικασία η τελευταία αγωνιστική, με τα «λιοντάρια» να φιλοξενούνται στο Περιστέρι (Πέμπτη 21/5, 19:00) από τον Ατρόμητο ενώ την ίδια ημέρα και ώρα ο Παναιτωλικός φιλοξενεί στο Αγρίνιο τον Αστέρα Τρίπολης.

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: Λιάσος, Γκελασβίλι, Μασκανάκης – Σατσιάς, Άλεξιτς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης (46’ Καρέλης), Φέλτες, Λύρατζης, Τσαούσης (35’ Αρμουγκόμ), Λιάσος, Μπεν Σαλάμ (46’ Μασκανάκης), Δοϊρανλής (46’ Ρουμιάντσεβ), Ριέρα (79’ Τεϊσέιρα), Ιβάν.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Παρδαλός, Γκράναθ, Μλάντεν, Μανρίκε, Σατσιάς (76’ Αγαπάκης), Αποστολόπουλος, Νικολάου, Ματσάν (68’ Μπρέγκου), Σμυρλής (68’ Λομπάτο), Άλεξιτς (76’ Μπελεβώνης), Γκαρσία (38’ Αγκίρε).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ