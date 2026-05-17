Καιρός: Η προειδοποίηση Κολυδά για νέα επιδείνωση μέχρι τις 25 Μαΐου – Θα σημειωθούν και καταιγίδες

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Καιρός βροχή
Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποίησε για βροχές και καταιγίδες την εβδομάδα 18-25 Μαΐου σε Ελλάδα και Βαλκάνια, με τα φαινόμενα να σημειώνονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

«Οι προγνωστικοί χάρτες εβδομαδιαίας τάσης δεν δείχνουν προς το παρόν εγκατάσταση καλοκαιρινού τύπου καιρού στη χώρα μας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

Όπως σημείωσε, την προσεχή εβδομάδα τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας.

Για τη δεύτερη εβδομάδα, 25 Μαΐου – 1 Ιουνίου, από τη συνολική εικόνα δεν προκύπτει ισχυρό σήμα για πρώιμο καύσωνα ή παρατεταμένη θερμή εισβολή στην Ελλάδα, καταλήγει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ο καιρός τη Δευτέρα και την Τρίτη σύμφωνα με την ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου κυρίως στη Θεσσαλία πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από αργά το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος με αραιές νεφώσεις στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ

Αρχικά στη δυτική – κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

