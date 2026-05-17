ΟΦΗ-Βόλος 3-1: Φινάλε με νίκη και χαμόγελα για τους Κρητικούς

Με νίκη 3-1 επί του Βόλου στο άδειο, λόγω τιμωρίας, Παγκρήτιο, ολοκληρώθηκε μια ονειρεμένη σεζόν για τον ΟΦΗ. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη ολοκλήρωσε με χαμόγελα την αγωνιστική περίοδο, στην οποία κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, εξασφαλίζοντας παράλληλα μια θέση στα Play Off του Europa League της επόμενης σεζόν.

Για την 6η αγωνιστική των Play Off 5-8 του πρωταθλήματος της Super League, οι Κρητικοί έφτασαν στο «τρίποντο» με τα γκολ των Ταξιάρχης Φούντας (1’), Χουάν Νέιρα (34’ με πέναλτι) και Λεβάν Σενγκέλια (71’) . Οι Θεσσαλοί, που είχαν ισοφαρίσει προσωρινά με τον Ζαν Κάρλος Ουρτάδο (15’) έφυγαν με πολλά παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις.

Ιδανικότερο ξεκίνημα δε θα μπορούσαν να φανταστούν οι Κρητικοί. Από εκτέλεση κόρνερ του Θανάση Ανδρούτσου, ο Φούντας κοντρόλαρε και σούταρε για το 1-0 από το ύψος της μεγάλης περιοχής, προτού συμπληρωθούν 60 δευτερόλεπτα – μόλις 53 για την ακρίβεια. Ο Λάζαρος Λάμπρου (4’) θέλησε να απαντήσει άμεσα για τον Βόλο, αλλά ο Παναγιώτης Κατσικάς αντέδρασε σωστά. Κάτι που δεν μπόρεσε να κάνει και με τη συμπλήρωση ενός τετάρτου.

Ο Μαξιμιλιάνο Κόμπα έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και με πλασέ στην κίνηση ο Ουρτάδο ισοφάρισε σε 1-1 για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Για να ακολουθήσουν οι παρεμβάσεις του VAR. Ο Λάμπρου σκόραρε στο 24’ με γυριστή κεφαλιά έπειτα από φάουλ του Χουάνπι Ανόρ, αλλά από το VAR (Γεώργιος Κόκκινος, Αλέξανδρος Τσαλακίδης) φώναξαν τον Θανάση Τζήλο. Ο Λαρισαίος διαιτητής έκανε on field review και ακύρωσε το γκολ για οφσάιντ.

Λίγο μετά το ημίωρο, από το VAR κάλεσαν και πάλι τον Τζήλο, αυτή τη φορά για μαρκάρισμα (τράβηγμα φανέλας) του Λιρόι Αμπάντα στον Νέιρα. Η ετυμηγορία ήταν πέναλτι, με τον πολύπειρο Αργεντινό μέσο του ΟΦΗ να ευστοχεί από την άσπρη βούλα για το 2-1.

Δύο αποφάσεις που έφεραν οργισμένη αντίδραση από τον Αχιλλέα Μπέο. Ο Μπράτσος, μάλιστα, αναγκάστηκε να κάνει και αλλαγή, με τον Νταβίντ Μαρτίνες να αποχωρεί λόγω τραυματισμού. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το δυνατό, μα και άστοχο σουτ του Λάμπρου.

Ο Βόλος μπήκε με διάθεση να ισοφαρίσει ξανά το ματς. Στο σουτ του Ματίας Γκονζάλες (48’) ο Κατσικάς ήταν σε ετοιμότητα ενώ στα φάουλ του Χουάνπι (54’, 61’) η μπάλα πέρασε έξω, όπως και η κεφαλιά του Γκονζάλες (67’) λίγο αργότερα.

Ο Χρήστος Κόντης ολοκλήρωσε σχετικά νωρίς τις αλλαγές του και δικαιώθηκε. Το 3-1 στο 71’ δεν ήρθε με κάποιον αναπληρωματικό, αλλά από τον βασικό Σενγκέλια – γκολ με τρομερό σε δύναμη σουτ που δεν άφησε περιθώρια στον Γεροθόδωρο Παπαθανασίου.

Σκορ που έμεινε ως το τέλος. Με 23 βαθμούς ο ΟΦΗ τερμάτισε στην έβδομη θέση της κατάταξης, αλλά το σπουδαιότερο, η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας με το 3-2 επί του ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό.

Επιτυχία που εξασφαλίζει δεδομένα την παρουσία στη League Phase του UEFA Conference League και αφήνει ελπίδες για κάτι παραπάνω. Ο Βόλος, από την άλλη, σίγουρα μένει ικανοποιημένος από την είσοδό του στην πρώτη οκτάδα αν και στο μίνι πρωτάθλημα πήρε μόλις έναν βαθμό.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Σενγκέλια, Σαλσίδο, Κωστούλας – Κόμπα, Αμπάντα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Κατσικάς, Αθανασίου (57’ Καινουργιάκης), Σενγκέλια, Κρίζμανιτς, Κωστούλας (67’ Κοντέκας), Πούγγουρας, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νέιρα (57’ Ρομάνο), Φούντας (77’ Χνάρης), Σαλσίδο (67’ Ισέκα).

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Κώστας Μπράτσος): Παπαθανασίου, Κόμπα, Μαρτίνες (37’ Κύρκος), Μύγας, Αμπάντα, Γρόσδης, Γκονζάλες, Λάμπρου, Λυκουρίνος, Χουάνπι (72’ Βαϊνόπουλος), Ουρτάδο (80’ Λεγκίσι).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ