Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Η νέα συγκινητική ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα του – «Εξήντα πέντε χρόνια ήταν μαζί…»

Το Σάββατο 16 Μαΐου, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ανακοίνωσε πως ο πολυαγαπημένος του πατέρας πέθανε. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, είχε γνωστοποιήσει τη δυσάρεστη είδηση, με μία ανάρτηση που είχε πραγματοποιήσει στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram. Σήμερα (17/5), ο επιτυχημένος ηθοποιός έκανε μία νέα δημοσίευση στο προφίλ του.

Σε αυτή, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος κοινοποίησε ένα πολύ συγκινητικό βίντεο που δημιούργησε, το οποίο είναι αφιερωμένο στον πατέρα του και στη σχέση ζωής των γονέων του.

Στην ανάρτησή του, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης έχει δημοσιεύσει διάφορες φωτογραφίες, από τη ζωή του πατέρα του. Στα στιγμιότυπα βλέπουμε τον γονέα του ηθοποιού, από έναν νέο άνδρα, έως και έναν ηλικιωμένο κύριο.

Σε πολλές από τις φωτογραφίες απεικονίζεται η οικογένεια που είχαν δημιουργήσει οι γονείς του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου.

«65 χρόνια ήταν μαζί… πώς τη χωρίζεις μια ζωή;», έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής του.