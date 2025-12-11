Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: «Στην αρχή, η πολλή αγάπη του κόσμου μου προκάλεσε φόβο, όχι υπεροψία»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου παραχώρησε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (11/12). Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, τον οποίο φέτος το κοινό θα απολαύσει στη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, «Ριφιφί», περιέγραψε το πώς τον επηρέασε η πολλή αγάπη του κόσμου που λάμβανε στην αρχή της πορείας του.

Σε ερώτηση για το αν η πολλή αγάπη του κόσμου τον έκανε να αποκτήσει μία υπεροψία, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος απάντησε: «Όχι, ένα φόβο κάποια στιγμή μου έκανε. Στην αρχή θες να αναγνωριστεί η δουλειά σου, που σημαίνει να σε αναγνωρίζουν. Μετά όμως συνειδητοποιείς, ότι όποια στιγμή βγεις έξω από το σπίτι σου, σε όποια ψυχολογική στιγμή και αν βρίσκεσαι, κάποιος θα συνεχίζει να σου φέρεται, χωρίς να ξέρει εσύ τι περνάς».

«Άρχισε αυτό να με μαζεύει και να λέω “τώρα δεν είμαι σε φάση να μιλήσω, να κάνω”, και άρχισα να κλείνομαι στο σπίτι μου. Στην αρχή, μετά συνειδητοποίησα ότι είναι μέρος της δουλειάς και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να χαίρομαι που μου συμβαίνει!», εξήγησε στη συνέχεια ο καλλιτέχνης.