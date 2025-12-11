Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά: Έφτασε η μεγάλη επιστροφή – Πότε θα προβληθεί

Η αντίστροφη μέτρηση για το πλέον αναμενόμενο και νοσταλγικό Reunion της ελληνικής τηλεόρασης ξεκίνησε!

Η λαμπερή βραδιά του «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» έρχεται στο MEGA, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00, σε ένα εντυπωσιακό πλατό, γεμάτο μουσική, χιούμορ και αμέτρητες εκπλήξεις.

Οι τηλεθεατές, άνθρωποι όλων των ηλικιών που λάτρεψαν και κράτησαν ζωντανή τη θρυλική σειρά όλα αυτά τα χρόνια, έδωσαν το σύνθημα.

Η πεντάδα του «Στο Παρά Πέντε», η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης), ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για να συναντηθεί ξανά 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα, σε ένα χορταστικό, λαμπερό σόου.

Στη διάρκεια αυτής της μοναδικής βραδιάς, η πεντάδα, μαζί με ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς του MEGA, αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας ανέκδοτες ιστορίες και απολαυστικά backstage από την εποχή των γυρισμάτων.

Το τηλεοπτικό κοινό έχει τον πρώτο λόγο σε όλη τη βραδιά, καθώς επέλεξε και ανέδειξε τις πιο λατρεμένες ατάκες και στιγμιότυπα, αλλά και τις κορυφαίες σκηνές της σειράς που φέρνουν χαμόγελα όλα αυτά τα χρόνια.

Η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος θα χαρίσουν έναν αέρα αυτοσχεδιασμού στο σόου, αναβιώνοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο στιγμές που αγαπήθηκαν όσο λίγες.

Το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» είναι ένα πάρτι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Με τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας, η βραδιά μετατρέπεται σε ένα μεγάλο πάρτι!

Θα τραγουδήσουμε ξανά τα τραγούδια που συνδέθηκαν άρρηκτα με το «Στο Παρά Πέντε» και σφράγισαν τα καλύτερα τηλεοπτικά στιγμιότυπα.

Η νοσταλγία συναντά το χιούμορ στις ολοκαίνουριες σκηνές που έγραψε ο Γιώργος Καπουτζίδης, βασιζόμενος στα αιτήματα του τηλεοπτικού κοινού!

Οι πέντε ήρωες επιστρέφουν για να μας αποκαλύψουν νέες περιπέτειες και να μας δείξουν πώς αντιμετώπισαν (ή και όχι!) τα μεγάλα γεγονότα της τελευταίας 20ετίας.

Εσύ θα λείπεις από αυτό το ανεπανάληπτο Reunion; Ένα χριστουγεννιάτικο τηλεοπτικό δώρο έρχεται την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στο MEGA!

