Παρά Πέντε: Στον «αέρα» το πρώτο teaser του reunioun της θρυλικής σειράς

Enikos Newsroom

Media

Έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες, το «Στο Παρά Πέντε» επιστρέφει στη μικρή οθόνη για μία μόνο νύχτα, φέρνοντας μαζί του μνήμες, γέλιο και συγκίνηση. Η θρυλική κωμική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη ετοιμάζεται να ξαναγράψει ιστορία, αυτή τη φορά με ένα και μοναδικό επετειακό επεισόδιο που θα προβληθεί από το MEGA, μαζί με ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα στους πρωταγωνιστές και τους συντελεστές της.

Η σειρά που αγαπήθηκε όσο λίγες, προβλήθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2005 και κράτησε για δύο σεζόν, καταφέρνοντας να παραμένει «ζωντανή» ακόμη και σήμερα στις αναμνήσεις του κοινού. Οι χαρακτηριστικές ατάκες της έχουν γίνει viral στα social media, ενώ η επιρροή της εξακολουθεί να διαφαίνεται σε κάθε νέα γενιά τηλεθεατών. Τώρα, το «Παρά Πέντε» επιστρέφει για μια νοσταλγική βραδιά, στην οποία θα δούμε συνεντεύξεις από δεκάδες ηθοποιούς και μέλη της παραγωγής, σε ένα γιορτινό reunion.

Το πρώτο teaser του επεισοδίου δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου 2025. Σε αυτό, οι πέντε βασικοί ήρωες εμφανίζονται να εισέρχονται όλοι μαζί στο στούντιο, δίνοντας έτσι το σήμα για την έναρξη αυτής της ιδιαίτερης τηλεοπτικής επανένωσης.

Οι «πέντε της παρέας» – η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος – θα βρίσκονται και πάλι όλοι μαζί, μαζί με τους υπόλοιπους ηθοποιούς που συνέβαλαν στη δημιουργία μιας σειράς που μας υπενθύμισε πως, έστω και μέσα από ένα σενάριο, το καλό μπορεί να νικήσει.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, σε συνεργασία με το τηλεοπτικό κοινό, υπογράφει το 50ό επεισόδιο της σειράς. Οι ολοκαίνουργιες σκηνές θα αποκαλύψουν τι απέγιναν οι πέντε ήρωες μέσα στα τελευταία 20 χρόνια και ποιες νέες περιπέτειες αντιμετωπίζουν σήμερα.

Παράλληλα, το επετειακό επεισόδιο θα ρίξει φως και σε ερωτήματα που είχαν μείνει αναπάντητα από την πρώτη προβολή της σειράς, δίνοντας τελικά τις απαντήσεις που περίμεναν εδώ και χρόνια οι φανατικοί τηλεθεατές.

 

20:46 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

