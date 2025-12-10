Δήμητρα Παπαδήμα για την σχέση της με τον Γιάννη Μποσταντζόγλου: «Είμαστε μαζί 33 χρόνια – Δύσκολα τα έχουμε καταφέρει»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου έδωσε η Δήμητρα Παπαδήμα, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (10/12). Ανάμεσα σε άλλα, η καταξιωμένη ηθοποιός μίλησε και για την σχέση της με τον Γιάννη Μποσταντζόγλου. Το αγαπημένο ζευγάρι είναι μαζί πάνω από 30 χρόνια, ενώ το 1995 ήρθε στον κόσμο ο καρπός του έρωτά τους, η κόρη τους Μαρία-Θαλασσινή.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η Δήμητρα Παπαδήμα εξομολογήθηκε πως: «Είμαστε μαζί 33 χρόνια ακριβώς. Δύσκολα τα έχουμε καταφέρει, έχω κάνει πολλές υποχωρήσεις, εγώ περισσότερες και ο Γιάννης».

«Περνάμε μια χαρά. Είναι ο άνθρωπός μου, είμαι ο άνθρωπός του, έχουμε το παιδί μας, μια χαρά. Όχι, δεν τσακωνόμαστε πια. Γελάμε, πολύ γελάμε! Είναι φοβερός, το αιώνιο παιδί», ανέφερε η ηθοποιός στη συνέχεια.