Δήμητρα Παπαδήμα για την σχέση της με τον Γιάννη Μποσταντζόγλου: «Είμαστε μαζί 33 χρόνια – Δύσκολα τα έχουμε καταφέρει»

Σύνοψη από το

  • Η Δήμητρα Παπαδήμα παραχώρησε συνέντευξη και αναφέρθηκε στην 33ετή σχέση της με τον Γιάννη Μποσταντζόγλου.
  • Η ηθοποιός αποκάλυψε πως η κοινή τους πορεία ήταν δύσκολη, δηλώνοντας: «Δύσκολα τα έχουμε καταφέρει, έχω κάνει πολλές υποχωρήσεις».
  • Παρόλα αυτά, η Δήμητρα Παπαδήμα τόνισε ότι πλέον γελούν πολύ και δεν τσακώνονται, χαρακτηρίζοντας τον Γιάννη Μποσταντζόγλου ως «το αιώνιο παιδί».
Δήμητρα Παπαδήμα
Συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου έδωσε η Δήμητρα Παπαδήμα, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (10/12). Ανάμεσα σε άλλα, η καταξιωμένη ηθοποιός μίλησε και για την σχέση της με τον Γιάννη Μποσταντζόγλου. Το αγαπημένο ζευγάρι είναι μαζί πάνω από 30 χρόνια, ενώ το 1995 ήρθε στον κόσμο ο καρπός του έρωτά τους, η κόρη τους Μαρία-Θαλασσινή.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η Δήμητρα Παπαδήμα εξομολογήθηκε πως: «Είμαστε μαζί 33 χρόνια ακριβώς. Δύσκολα τα έχουμε καταφέρει, έχω κάνει πολλές υποχωρήσεις, εγώ περισσότερες και ο Γιάννης».

«Περνάμε μια χαρά. Είναι ο άνθρωπός μου, είμαι ο άνθρωπός του, έχουμε το παιδί μας, μια χαρά. Όχι, δεν τσακωνόμαστε πια. Γελάμε, πολύ γελάμε! Είναι φοβερός, το αιώνιο παιδί», ανέφερε η ηθοποιός στη συνέχεια.

