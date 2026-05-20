Φρουροί της Επανάστασης: «Θα επεκτείνουμε τον πόλεμο εάν δεχθούμε επίθεση» – Σε τεντωμένο σκοινί η εκεχειρία με τις ΗΠΑ

Σε μια εξαιρετικά σκληρή προειδοποίηση προχώρησαν την Τετάρτη οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), απειλώντας να επεκτείνουν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή «πέρα από τα όρια της περιοχής», σε περίπτωση που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επαναλάβουν τις επιθέσεις τους εναντίον της Τεχεράνης.

«Είμαστε άνδρες του πολέμου»

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκαθάρισαν πως μια νέα επιθετικότητα θα πυροδοτήσει μια ανεξέλεγκτη σύγκρουση.

Iran’s IRGC warned Wednesday that any renewed US-Israeli aggression on the country will trigger a war extending far beyond the Middle East, with strikes in places adversaries do not expect.https://t.co/pCIdCA2RaK — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) May 20, 2026



«Στην περίπτωση που η επιθετικότητα εναντίον του Ιράν επαναληφθεί, ο περιφερειακός πόλεμος που είχε υποσχεθεί θα επεκταθεί αυτή τη φορά πέρα από την περιοχή, και τα συντριπτικά πλήγματά μας θα σας οδηγήσουν στην καταστροφή σε μέρη που δεν μπορείτε να φανταστείτε», προειδοποίησαν.

Η ανακοίνωση μάλιστα καταλήγει με ένα σαφές μήνυμα ισχύος προς την Ουάσινγκτον: «Είμαστε άνδρες του πολέμου, και θα δείτε τη δύναμή μας στο πεδίο της μάχης, όχι σε κενές δηλώσεις και εικονικές σελίδες».

Αντικρουόμενα μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ

Οι πολεμικές ιαχές της Τεχεράνης έρχονται αμέσως μετά τα διφορούμενα μηνύματα που εξέπεμψε η κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με την προοπτική επίτευξης μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Από τη μία πλευρά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη σε βουλευτές στον Λευκό Οίκο ότι η Ουάσινγκτον θα τερματίσει τη σύγκρουση με την Τεχεράνη «πολύ γρήγορα», ισχυριζόμενος μάλιστα ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να καταλήξει σε συμφωνία.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι ούτε ο Τραμπ ούτε η Τεχεράνη επιθυμούν την επανέναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας, περιγράφοντας τις διαπραγματεύσεις ως «αρκετά καλές».

Ωστόσο, ερωτηθείς για τη διάρκεια της σύγκρουσης, ο Βανς σημείωσε: «Αυτός δεν είναι ένας αιώνιος πόλεμος. Θα τελειώσουμε τη δουλειά και θα επιστρέψουμε στην πατρίδα».

Παρά τις δηλώσεις αισιοδοξίας, ο Τραμπ είχε απειλήσει νωρίτερα με νέα στρατιωτική δράση, δίνοντας στο Ιράν προθεσμία δύο ή τριών ημερών —ή ίσως μέχρι την Κυριακή ή τις αρχές της επόμενης εβδομάδας— για να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε πως την Τρίτη βρέθηκε «μία ώρα μακριά» από το να αποφασίσει αν θα επιτεθεί στο Ιράν, προτού μεταπειστεί και αναβάλει το πλήγμα.

Σε τέλμα ο πόλεμος – Παράλυση στα Στενά του Ορμούζ

Ο πόλεμος στο Ιράν παραμένει εγκλωβισμένος σε ένα εύθραυστο τέλμα εδώ και εβδομάδες.

Αν και η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ, οι δύο πλευρές αναμετρώνται για τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Υπό κανονικές συνθήκες, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέρχεται από τα Στενά, όμως η ναυσιπλοΐα έχει ουσιαστικά σταματήσει από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Καθώς ο πόλεμος έχει τραβήξει σε διάρκεια πολύ περισσότερο από το αρχικό χρονοδιάγραμμα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που είχε θέσει η κυβέρνηση Τραμπ, η κοινή γνώμη στις ΗΠΑ εμφανίζεται έντονα δυσαρεστημένη.

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, η αυξανόμενη πλειοψηφία των Αμερικανών βλέπει πλέον αρνητικά τη συγκεκριμένη σύγκρουση, την ώρα που ο Τραμπ συνεχίζει να απειλεί με στρατιωτική δράση, μεταθέτοντας διαρκώς τις προθεσμίες που ο ίδιος θέτει.