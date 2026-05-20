Βίντεο Ανδρουλάκη στο TikTok για το ιδιωτικό χρέος: «Η αδικία κατά των δανειοληπτών, σταματά εδώ»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης, ΠΑΣΟΚ
Με βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει τις 8 στρατηγικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για να αντιμετωπιστεί το ιδιωτικό χρέος και να προστατευθούν οι δανειολήπτες από την ασυδοσία των funds, όπως αναφέρει.

«Στην Ελλάδα του 2026, χιλιάδες άνθρωποι φοβούνται ότι θα χάσουν το σπίτι τους. Όχι, δεν είναι κακοπληρωτές από επιλογή», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Επικρίνει, παράλληλα, τις κυβερνήσεις Τσίπρα και Μητσοτάκη επειδή μετέτρεψαν το ιδιωτικό χρέος σε business για τα funds.

«Aφησαν τους πολίτες απροστάτευτους απέναντι στα funds, στις εταιρείες διαχείρισης δανείων και στους πλειστηριασμούς. Αυτό τελειώνει εδώ» τονίζει, και προσθέτει: «Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει δημόσιες δεσμεύσεις, όπως:

  • Προστασία πρώτης κατοικίας
  • Δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το δάνειό του
  • Περιορισμός στην ευθύνη του εγγυητή
  • Τέλος στις καταχρηστικές πρακτικές
  • Ρεαλιστικές ρυθμίσεις για όσους θέλουν να σταθούν όρθιοι».

«Γιατί η κατοικία δεν είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Είναι αξιοπρέπεια. Είναι ασφάλεια. Είναι ζωή» καταλήγει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

 

@nikos.androulakisΗ αδικία κατά των δανειοληπτών, σταματά εδώ.♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

