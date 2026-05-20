Ισραήλ: Αντιδράσεις για το βίντεο με τους κρατούμενους ακτιβιστές του στολίσκου «Global Sumud» – «Ντροπιαστικό» λέει ο ΥΠΕΞ της χώρας

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Ισραήλ global sumud
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σάαρ, άσκησε δριμεία κριτική στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, υπουργό Εθνική Ασφάλειας, για το βίντεο που δημοσίευσε με κρατούμενους ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας, Global Sumud.

«Εν γνώσει σου, προκαλείς ζημιά στο κράτος μας με αυτή την επαίσχυντη επίδειξη – και δεν είναι η πρώτη φορά», τόνισε ο Σάαρ σε ανακοίνωσή του.

«Ακύρωσες τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι – από στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων μέχρι προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών και πολλούς άλλους».

«Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ», είπε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ στον συνάδελφό του.

Στην αντεπίθεση ο Μπεν-Γκβιρ

Απαντώντας, ο Μπεν-Γκβιρ αντεπιτέθηκε και κατηγόρησε τον Σάαρ ότι υποκύπτει σε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας», λέγοντας «αναμένεται από τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ να καταλάβει ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει να είναι σάκος του μποξ. Όποιος έρχεται στο έδαφός μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και να ταυτιστεί με τη Χαμάς θα δεχτεί αντεπίθεση – δεν θα γυρίσουμε το άλλο μάγουλο».


Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας δημοσίευσε σήμερα ένα βίντεο στο οποίο χλευάζει δεκάδες ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας», καθώς αυτοί είναι δεμένοι πισθάγκωνα στα γόνατα.


«Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν-Γκβιρ κυματίζει μια μεγάλη ισραηλινή σημαία.

Η αντίδραση της Ιταλίας

Σε τροχιά σοβαρής διπλωματικής κρίσης εισέρχονται οι σχέσεις Ιταλίας και Ισραήλ, με την κυβέρνηση της Ρώμης να χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» τη μεταχείριση που υπέστησαν οι ακτιβιστές του διεθνούς στόλου «Global Sumud Flotilla» και να καλεί εκτάκτως τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις.

Σε κοινή επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, και ο υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, η ιταλική πλευρά ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να ανεχθεί τις ενέργειες των ισραηλινών δυνάμεων.


Η ιταλική κυβέρνηση σημείωσε ότι «απαιτεί συγγνώμη για τη μεταχείριση» των ακτιβιστών, καθώς και για την «πλήρη ασέβεια» που επιδείχθηκε απέναντι στα αιτήματα της Ρώμης.


Σύμφωνα με τους διοργανωτές της ανθρωπιστικής αποστολής, ανάμεσα στους εκατοντάδες επιβαίνοντες που ακινητοποιήθηκαν και, όπως καταγγέλλουν, απήχθησαν από το Ισραήλ, βρίσκονταν 30 Ιταλοί πολίτες.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε μάλιστα πως μεταξύ των Ιταλών περιλαμβάνονται ένας εν ενεργεία βουλευτής και ένας δημοσιογράφος.

Καταγγελίες για «βίαιη απαγωγή» στο λιμάνι του Ασντόντ

Την ίδια στιγμή, η οργάνωση προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Adalah επιβεβαίωσε πως ένας αριθμός ακτιβιστών από τον στολίσκο, ο οποίος κατελήφθη από το ισραηλινό ναυτικό σε διεθνή ύδατα, έχει ήδη μεταφερθεί διά της βίας στο ισραηλινό λιμάνι του Ασντόντ.


«Έχοντας αποπλεύσει προς τη Γάζα για να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια και να αμφισβητήσουν τον παράνομο αποκλεισμό, αυτοί οι πολίτες που συμμετείχαν απήχθησαν βίαια από διεθνή ύδατα και μεταφέρθηκαν σε ισραηλινό έδαφος εντελώς παρά τη θέλησή τους», κατήγγειλε η Adalah.

Η οργάνωση συνέδεσε απευθείας την αναχαίτιση του στολίσκου με την ευρύτερη στρατηγική του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Αυτές οι πράξεις αποτελούν άμεση προέκταση των πολιτικών του Ισραήλ για συλλογική τιμωρία και λιμοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα», πρόσθεσε.

Ο στόλος «Global Sumud Flotilla» είχε αποπλεύσει την περασμένη εβδομάδα από την Τουρκία, αποτελώντας την πιο πρόσφατη οργανωμένη προσπάθεια διεθνών ακτιβιστών να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό που επιβάλλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Al Jazeera

17:19 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

