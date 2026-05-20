ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Η σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το σκάνδαλο των υποκλοπών όχι ως ζήτημα δημοκρατίας και κράτους δικαίου, αλλά ως πρόβλημα πολιτικής διαχείρισης και επικοινωνιακού κόστους», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει πως «η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης».

«Η κυβέρνηση επιχειρεί να κατασκευάσει ένα δήθεν νομικό επιχείρημα περί ανάγκης 151 ψήφων λόγω “εθνικής ασφάλειας”, προκειμένου να μπλοκάρει τη διερεύνηση του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων. Πρόκειται για έναν προφανώς αβάσιμο και επικίνδυνο κοινοβουλευτικό ακροβατισμό», σημειώνει και συνεχίζει:

«Το άρθρο 68 του Συντάγματος και το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής είναι απολύτως σαφή. Η αυξημένη πλειοψηφία αφορά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, όχι τη διερεύνηση ενός παρακρατικού μηχανισμού παρακολουθήσεων που λειτούργησε μέσα στον πυρήνα του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη. ‘Αλλωστε, και η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές συγκροτήθηκε με βάση τη διάταξη των 120 ψήφων. Εκτός αν η κυβέρνηση είναι πλέον έτοιμη να παραδεχθεί ότι οι παρακολουθήσεις κορυφαίων πολιτικών και στρατιωτικών παραγόντων της χώρας συνιστούν ζήτημα εθνικής ασφάλειας και κακουργηματικής λειτουργίας εντός της ΕΥΠ».

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών διατρέχει πλέον τους ίδιους τους θεσμούς. Τη Δικαιοσύνη, με αποφάσεις και επιλογές που προκαλούν σοβαρά ερωτήματα αμεροληψίας. Και τη Βουλή, όπου η προηγούμενη Εξεταστική μετατράπηκε σε διαδικασία συγκάλυψης, ενώ σήμερα η άρνηση του εισαγγελέα κ. Τζαβέλα να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας συνιστά ευθεία απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και του ελληνικού Κοινοβουλίου», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, διαμηνύοντας πως «η δημοκρατία και το κράτος δικαίου δεν λειτουργούν α λα καρτ, ανάλογα με τις ανάγκες της κυβερνητικής επιβίωσης».

«Όσο κι αν επιχειρούν να μπλοκάρουν ή να ευτελίσουν τη διαδικασία διερεύνησης, η αλήθεια για το παρακρατικό κύκλωμα των υποκλοπών δεν πρόκειται να θαφτεί», καταλήγει η ανακοίνωση.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πανελλήνιες 2026: 10 απλά μέτρα για καλύτερη μνήμη, συγκέντρωση και πνευματική απόδοση

Άσθμα: Το 9% των Ελλήνων πάσχει από βρογχικό άσθμα- Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ: Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα προσόντα και τις δεξιότητες των εργαζομένων

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Έρχονται 9 νέοι κύκλοι κατάρτισης μελισσοκόμων

Windows 11: 4 εύκολα κόλπα για να επιταχύνετε το PC σας χωρίς επιπλέον λογισμικό

Αστρονόμοι ανακάλυψαν νέους υποψήφιους πλανήτες τύπου «Τατουίν» που περιφέρονται γύρω από δύο ήλιους
περισσότερα
17:15 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

ΥΠΕΞ για Τουρκία: «Η “Γαλάζια Πατρίδα” είναι ένα ανυπόστατο δόγμα – Το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο»

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα για το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» που ετοιμάζει η Τουρκί...
16:20 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Καρυστιανού για την ανακοίνωση του κόμματος της: «Σας προσκαλώ να γίνουμε μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα ελπίδας»

Ανοιχτό κάλεσμα στην παρουσίαση του κόμματος της απηύθυνε η Μαρία Καρυστιανού μέσω βίντεο που ...
15:43 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Οργή Κακλαμάνη για την διαρροή της συνομιλίας Ανδρουλάκη-Δεμίρη: «Είναι κοινοβουλευτική εκτροπή» – Θα διατάξει έρευνα

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, τις διαρροές ...
15:15 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Κυβερνητικές πηγές: Υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορο του ΠΑΣΟΚ – Ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή»

«Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλε...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν