Καιρός: Προσωρινό «φρένο» στο… καλοκαίρι βάζουν οι βροχές και οι ενισχυμένοι άνεμοι – Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Οι βροχές, οι καταιγίδες και οι ενισχυμένοι βοριάδες βάζουν προσωρινό «φρένο» στο καλοκαίρι, καθώς ο καιρός παραμένει άστατος σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, οι ψυχρές και ασταθείς αέριες μάζες θα διατηρηθούν πάνω από την Ελλάδα έως τα τέλη της εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να κινείται λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο μετεωρολόγος αναφέρει ότι η αστάθεια θα επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ τα δυτικά θα έχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, βροχές, όμβροι και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις, ενώ τοπικοί όμβροι θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η ένταση των βοριάδων θα διατηρήσει την αίσθηση δροσιάς, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλότερη από τα συνηθισμένα επίπεδα της περιόδου.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι τοπικές μπόρες και οι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες θα αποτελέσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού. Το Σαββατοκύριακο, ο άστατος καιρός θα επιμείνει κυρίως στα ανατολικά, ενώ στα δυτικά θα υπάρξουν περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Ο Θοδωρής Κολυδάς έγραψε στην ανάρτησή του:

«Οι ψυχρές και ασταθείς αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα διατηρηθούν έως τα τέλη της εβδομάδας, κρατώντας τον καιρό άστατο και τη θερμοκρασία λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Σήμερα Τετάρτη, βροχές, όμβροι και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις και τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή η αστάθεια θα περιορίζεται κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις θερμές ώρες, με τοπικές μπόρες και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Το Σαββατοκύριακο ο άστατος καιρός θα επιμείνει κυρίως στα ανατολικά, ενώ στα δυτικά θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους και, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στη Θράκη. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 8 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στην ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Γενικά αίθριος. Μόνο στην Κρήτη, τις απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Γενικά αίθριος. Μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Γενικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και, στα ορεινά, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Βελτίωση αναμένεται από αργά το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-05-2026

Στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβρους και, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-05-2026

Στα ανατολικά θα σημειωθούν κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Στα δυτικά ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-05-2026