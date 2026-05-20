Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη: Λεία άνω των 200.000 ευρώ για τη σπείρα που έκανε κλοπές και ληστείες – 5 συλλήψεις

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

αστυνομικοί
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες, βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τετάρτης (20/5).

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, ενώ, μεταξύ άλλων, έχει κατασχεθεί και οπλισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις έρευνες των Αρχών διακριβώθηκε η εμπλοκή μελών της σπείρας σε μία κλοπή από οικία με λεία το ποσό των 149.000 ευρώ καθώς και σε τρεις διαρρήξεις κατοικιών με λεία χρήματα και κοσμήματα. Επιπλέον εμπλέκονται σε κλοπή ενός αυτοκινήτου και μιας μοτοσικλέτας αλλά και σε μια ληστεία σε βάρος πεζού.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, thestival.gr, η λεία της συμμορίας φαίνεται να ξεπερνά τα 200.000 ευρώ.

Όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση θα ακολουθήσουν επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δεν κάνουν όλα τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα κακό στην υγεία – Ποια έχουν οφέλη;

Θετικά μηνύματα για την ανάπτυξη των κλινικών μελετών στην Ελλάδα

Νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ: «Στοπ» στα αιολικά σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων – Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντή...

Προσωρινή συμφωνία Ε.Ε. – ΗΠΑ για τους δασμούς – Τι αναφέρει η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

Το Osaurus φέρνει τοπικά και cloud μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στο Mac

Η Κβαντική Γεωμετρία θέτει θεωρητικά όρια στις μετρήσιμες ιδιότητες των στερεών σωμάτων
περισσότερα
13:40 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Πειραιάς: Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε 45 ευρώ αντί για 20 για τη διαδρομή Μοναστηράκι – Πειραιάς

Στα χέρια των αστυνομικών βρίσκεται 40χρονος οδηγός ταξί που εισέπραξε υπερβολικό κόμιστρο από...
13:10 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Ρόδος: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία μητέρας και κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα – Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 44χρονος οδηγός

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί παρέστησαν σήμερα στην Εξόδιο Ακολουθία μητέρας και κόρης, που έχ...
12:40 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Οσμή αερίου στην Αττική: Τι απαντά ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος στα περί «σύνδεσής της με επερχόμενο σεισμό»

Ανησυχία και αναστάτωση προκάλεσε χθες, Τρίτη (19/5) η έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια τ...
11:26 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Αμαλιάδα: Στο νοσοκομείο 13χρονη που δέχτηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της

Άγριος καβγάς μεταξύ μαθητριών ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (20/5) στην Αμαλιάδα, έξω από Γυμν...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν