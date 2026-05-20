Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη: Λεία άνω των 200.000 ευρώ για τη σπείρα που έκανε κλοπές και ληστείες – 5 συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες, βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τετάρτης (20/5).

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, ενώ, μεταξύ άλλων, έχει κατασχεθεί και οπλισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις έρευνες των Αρχών διακριβώθηκε η εμπλοκή μελών της σπείρας σε μία κλοπή από οικία με λεία το ποσό των 149.000 ευρώ καθώς και σε τρεις διαρρήξεις κατοικιών με λεία χρήματα και κοσμήματα. Επιπλέον εμπλέκονται σε κλοπή ενός αυτοκινήτου και μιας μοτοσικλέτας αλλά και σε μια ληστεία σε βάρος πεζού.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, thestival.gr, η λεία της συμμορίας φαίνεται να ξεπερνά τα 200.000 ευρώ.

Όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση θα ακολουθήσουν επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.