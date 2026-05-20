Οσμή αερίου στην Αττική: Τι απαντά ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος στα περί «σύνδεσής της με επερχόμενο σεισμό»

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

οσμή υγραερίου- Παλαιό Φάληρο
Ανησυχία και αναστάτωση προκάλεσε χθες, Τρίτη (19/5) η έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Ορισμένοι διακίνησαν μέχρι και σενάρια περί επερχόμενου σεισμού.

Με ανάρτησή του στην προσωπική σελίδα του στο Facebook, ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος έσπευσε να απαντήσει αναφέροντας τα εξής:

«Η οσμή στην Αττική δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν αλλού, αλλά δεν είμαι ειδικός. Πριν από ισχυρούς σεισμούς έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος ευγενών αερίων, όπως το ραδόνιο. Αλλά αυτά είναι άοσμα και εντοπίζονται από κατάλληλους μετρητές. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση».

