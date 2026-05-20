Πούτιν και Σι έστειλαν μήνυμα προς ΗΠΑ και Δύση: «Στρατηγική συμμαχία» με φόντο τον πόλεμο και την παγκόσμια ισορροπία

Με ιδιαίτερα θερμό κλίμα και σαφή γεωπολιτικά μηνύματα ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, όπου οι δύο ηγέτες υπέγραψαν περισσότερες από 20 συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας, της επιστημονικής έρευνας και του εμπορίου.

Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε λόγο για σχέσεις «σε πρωτοφανώς υψηλό επίπεδο», ενώ ο Κινέζος ηγέτης χαρακτήρισε τη συνεργασία Μόσχας και Πεκίνου «την υψηλότερη μορφή συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης».

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν κοινή διακήρυξη για έναν «πολυπολικό κόσμο», με ρωσικά ΜΜΕ να παρουσιάζουν τη συνάντηση ως απάντηση στην αμερικανική επιρροή και στη «μονομερή ηγεμονία» της Δύσης.

Σι κατά «μονομερούς εκφοβισμού» και υπέρ στενότερης συνεργασίας

Ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι Κίνα και Ρωσία πρέπει να λειτουργούν ως «στρατηγικά οχυρά» η μία για την άλλη, επιμένοντας ότι οι δύο χώρες θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την τεχνολογική καινοτομία, αναφέρει το BBC.

Παράλληλα, εξαπέλυσε έμμεση επίθεση προς τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι Πεκίνο και Μόσχα πρέπει να αντιταχθούν σε «κάθε μορφή μονομερούς εκφοβισμού και ενεργειών που διαστρεβλώνουν την Ιστορία».

Ο Κινέζος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι δύο χώρες αποτελούν «σταθεροποιητική δύναμη» στη διεθνή σκηνή και ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται πλέον σε «νέο στάδιο ταχύτερης ανάπτυξης».

Ο Πούτιν υπόσχεται αδιάλειπτες ενεργειακές προμήθειες στην Κίνα

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει απρόσκοπτα την Κίνα με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τονίζοντας ότι το διμερές εμπόριο προστατεύεται από «εξωτερικές πιέσεις» και από τις αρνητικές τάσεις στις διεθνείς αγορές.

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε τη χώρα του «αξιόπιστο ενεργειακό προμηθευτή», σε μια περίοδο που η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε αναταραχή λόγω της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σενάρια για συνάντηση Πούτιν και Τραμπ στην Κίνα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος δεν απέκλεισε πιθανή συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο APEC που θα πραγματοποιηθεί στην Κίνα τον Νοέμβριο.

Η Ρωσία έχει ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του Πούτιν, ενώ οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι θα στείλουν αντιπροσωπεία χωρίς να διευκρινιστεί αν θα παραστεί προσωπικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Κίνα κρατά ισορροπίες με τη Δύση

Παρά τη θερμή υποδοχή στον Πούτιν, διεθνείς αναλυτές σημειώνουν ότι το Πεκίνο συνεχίζει να κινείται προσεκτικά, επιδιώκοντας παράλληλα σταθερές σχέσεις με τη Δύση και εμπορικές συμφωνίες με ΗΠΑ και Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον για παράταση της εμπορικής εκεχειρίας και πιθανές μειώσεις δασμών σε προϊόντα αξίας άνω των 30 δισ. δολαρίων.

Χωρίς ερωτήσεις από δημοσιογράφους

Μετά τις δηλώσεις τους, Πούτιν και Σι αποχώρησαν χωρίς να δεχθούν ερωτήσεις από τα μέσα ενημέρωσης, ενώ το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλάμβανε ακόμη τελετή εκπαιδευτικής συνεργασίας, συνάντηση του Πούτιν με Κινέζο μηχανικό που είχε γνωρίσει ως παιδί το 2000 και ιδιωτική συνάντηση των δύο ηγετών με τσάι για συζήτηση διεθνών θεμάτων.