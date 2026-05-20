Παπασταύρου για την οσμή στα νότια προάστια της Αττικής: Μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για να εντοπιστεί η πηγή της έντονης οσμής αερίου, η οποία αναστάτωσε το μεσημέρι της Τρίτης 19/5 πολλές περιοχές της Αθήνας. Η μυρωδιά απλώθηκε σε μια μεγάλη γεωγραφική ζώνη, από τα νότια προάστια έως και τις κεντρικές συνοικίες της Αθήνας, προκαλώντας ανησυχία στους πολίτες.

«Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια», ξεκαθάρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξη στον AΝΤ1, απαντώντας σε ερώτηση για την οσμή που κάλυψε χθες περιοχές της Αττικής. «Υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι», πρόσθεσε.

Τι είπε για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο

Ερωτηθείς για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το οποίο τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι δημιουργεί ένα πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ με μεγαλύτερη σαφήνεια και πιο αυστηρούς κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Εξήγησε ότι, εφεξής, θα υπάρχουν οριζόντιες απαγορεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι σε «δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura δεν θα μπορούν να μπαίνουν τα φωτοβολταϊκά. Θέλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά τις θέλουμε με έναν τρόπο πιο οργανωμένο, πιο σαφή, πιο νοικοκυρεμένο. Πρέπει να υπάρχουν κάποια σαφή όρια, με σεβασμό στα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής», διευκρίνισε.

Ο κ. Παπασταύρου, κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες προκλήσεις από την ‘Αγκυρα, είπε: «Να δούμε πρώτα τι θα νομοθετήσει η Τουρκία. Οτιδήποτε, όμως, κάποιος νομοθετεί μονομερώς, το οποίο παραβιάζει ή δεν είναι σύμφωνο με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα».

«Η πολιτική δεν γίνεται με βιασύνη. Γίνεται με σχέδιο. Τους τελευταίους 12 μήνες η χώρα μας έχει προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς την ανάπτυξη των υδρογονανθράκων, έχει θεσμοθετήσει τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα και προχώρησε με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, ο οποίος είναι πλέον αναρτημένος στην ευρωπαϊκή ιστοσελίδα. Πρόκειται για τρεις συγκεκριμένες, θεσμικές ενέργειες, όχι πυροτεχνήματα, οι οποίες αν μη τι άλλο δείχνουν αποφασιστικότητα», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα προχωράει, η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη αποτρεπτική δύναμη που είχε ποτέ στην ιστορία της. Έχουμε δύναμη στον αέρα και δύναμη στη θάλασσα. Όμως, αυτή η δύναμη ασκείται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Προχωρούμε με σχέδιο και αυτοπεποίθηση».

Τέλος, ερωτηθείς για την αναδημοσίευση από τον Πρόεδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, της συνέντευξης που παραχώρησε σε αμερικάνικο Μέσο Ενημέρωσης, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι αυτό είναι «σημαντικό για την Κυβέρνηση. Δείχνει ότι η Αμερική αναγνωρίζει την Ελλάδα και την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως έναν στρατηγικό σύμμαχο στα θέματα της ενέργειας».

