Βουλή: Με την ακρόαση Δεμίρη συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας – Απών ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, καταθέτει για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Η διαδικασία προκλήθηκε κατόπιν αιτήματος των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής. Βάσει του ισχύοντος πλαισίου, τόσο οι συζητήσεις όσο και τα όσα θα ειπωθούν στη διαδικασία είναι αυστηρά απόρρητα. Μάλιστα, η απαγόρευση για δηλώσεις ή ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο της συνεδρίασης παραμένει σε ισχύ ακόμη και μετά την ολοκλήρωσή της.

Η επιστολή Τζαβέλλα

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, επικεντρώνεται σε μια επιστολή που έφτασε το πρωί στο προεδρείο της Επιτροπής και μοιράστηκε στα μέλη της. Πρόκειται για την επιστολή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο οποίος είχε επίσης κληθεί για ακρόαση ύστερα από αίτημα κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Στην επιστολή του, ο εισαγγελέας ενημερώνει ότι δεν θα παραστεί στη σημερινή συνεδρίαση, επικαλούμενος τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών. Η πρόσκλησή του είχε γίνει στον απόηχο της αρχειοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών, γεγονός που είχε προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις και αναζωπυρώσει τη σχετική συζήτηση.

«Δεν συμβιβάζεται με την συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών», αναφέρει στην τετρασέλιδη επιστολή του ο εισαγγελέας τους Αρείου Πάγου. Ο Κωνσταντίνος Τσαβέλλας, επικαλείται το άρθρο 26 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής (ΚτΒ) αλλά και την Απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου 1/2011 που έχει αποφανθεί σχετικά.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Τζαβέλλας υπογραμμίζει ότι «η Επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση τη δικαστική ηγεσία της χώρας για θέματα όμως που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της διαφάνειας» σύμφωνα με τον ΚτΒ. Παράλληλα, κάνει εκτενή αναφορά στην Απόφαση 1/2011 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σημειώνοντας πως «η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της Δικαιοσύνης, προς ακρόαση, ενώπιον της Επιτροπής, δεν είναι υποχρεωτική» σε αντιδιαστολή «της υποχρεωτικής προσέλευσης σε αυτήν άλλων λειτουργών του κράτους».

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Νίκος Ανδρουλάκης

Επίσης, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μετέβη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, για την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε στην παρέμβαση του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, απευθυνόμενος στον κ. Δεμίρη «πράξατε αυτό που επιτάσσει το καθήκον σας ως Διοικητής της ΕΥΠ και παρευρίσκεστε στην επιτροπή, σε αντίθεση με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μαθαίνουμε ότι δεν προσέρχεται επικαλούμενος τη διάκριση των εξουσιών. Βέβαια, αυτή του η άρνηση είναι απόλυτα αδικαιολόγητη για ανώτατο κρατικό λειτουργό, ο οποίος έχει υποχρέωση όχι μόνον να προστατεύει την ανεξαρτησία της δικαιοδοτικής κρίσης αλλά και να συνεισφέρει στη λειτουργία της Βουλής και των εκπροσώπων του λαού, στο όνομα του οποίου άλλωστε απονέμεται και η δικαιοσύνη. Ο κ. Τζαβέλλας, ο οποίος υπέγραφε ο ίδιος παρακολουθήσεις, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων» και συνέχισε:

«Και οι κρίνοντες, λοιπόν, κρίνονται. Όμως, κύριε Δεμίρη, προκαλεί αλγεινή εντύπωση – πρώτα από όλα σε εμένα ως στόχο παρακολούθησης – η άρνησή σας να συμμορφωθείτε με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 465/2024. Εκεί κρίθηκε ότι «όταν η απόφαση για τον περιορισμό του απορρήτου των επικοινωνιών χορηγείται βάσει αιτιολογημένου και εμπεριστατωμένου αιτήματος των αρμόδιων εθνικών αρχών, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στην χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους λόγους που επικαλείται για να χορηγηθεί η άδεια αυτή». Στην δική μου περίπτωση, όμως, η ΑΔΑΕ μου γνωστοποίησε μόνο τον αριθμό της διάταξης και όχι τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, τα οποία η υπηρεσία σας αρνήθηκε να χορηγήσει και με δική σας προσωπική ευθύνη.

Οπότε τα ερωτήματα είναι σαφή:

Γιατί δεν συμμορφώνεστε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας;

Σας καλώ να χορηγήσετε άμεσα τον φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών ως οφείλετε.

Και να είστε σαφής σε σχέση με την ύπαρξη του φακέλου αυτού και όχι ήξεις – αφήξεις. Άλλωστε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ενώπιον μου στην τηλεμαχία του 2023 ότι ουδείς λόγος εθνικής ασφάλειας συνέτρεχε για την παρακολούθησή μου.

Συνεπώς, ποιος είναι ο λόγος απορρήτου που επικαλείστε, όταν ο πολιτικός σας προϊστάμενος, ο κ. Μητσοτάκης, λέει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος;»

Ο κ. Ανδρουλάκης συνέχισε: «Κύριε Δεμίρη, προέρχεστε από το διπλωματικό σώμα και σε όλη την καριέρα σας υπηρετήσατε το εθνικό συμφέρον και τη νομιμότητα, τώρα γιατί δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας; Γιατί εκθέτετε τη χώρα διεθνώς; Δεν γνωρίζετε τη ζημιά, που αυτό προκαλεί στα εθνικά συμφέροντα; Αντιλαμβάνεστε ασφαλώς ότι με εξωθείτε να προβώ σε νομικά μέτρα σε βάρος παντός υπευθύνου μη εξαιρουμένου και εσάς του ιδίου; Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του Διοικητή της ΕΥΠ. Ακούγοντας την εισαγωγική σας τοποθέτηση έχω, τέλος, να κάνω δυο επισημάνσεις: Είπατε ότι αναλάβατε να κάνετε μια νέα ΕΥΠ και παραλάβατε μια κατάσταση σε δύσκολες συνθήκες, εξηγείστε μας τι εννοείτε ακριβώς. Ποιες είναι αυτές οι δύσκολες συνθήκες, που σας ανάγκασαν να κάνετε μια νέα ΕΥΠ; Δεύτερον, αναφέρατε ότι στις εποχές των μεγάλων προκλήσεων θέλετε να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο προστασίας των επικοινωνιών των αξιωματούχων της χώρας. Θέλω να σας θυμίσω ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, είχα ζητήσει να ελεγχθούν τα κινητά υπουργών, βουλευτών και όλων των αξιωματούχων για να προστατευτούν από τα παράνομα λογισμικά. Δεν κάνατε τίποτα. Άρα, περισσότερο βλέπω υποκρισία παρά αγωνία προστασίας της εθνικής ασφάλειας».