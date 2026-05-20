Λιθουανία: Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο – «Κατευθυνθείτε αμέσως σε καταφύγιο»

Το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Λιθουανίας ανέστειλε τις πτήσεις την Τετάρτη λόγω προειδοποίησης για drone, ανακοίνωσε το εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων της χώρας.

Η χώρα εξέδωσε προειδοποίηση για «αεροπορικό κίνδυνο», αναστέλλοντας την κυκλοφορία στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Βίλνιους και ζητώντας από τους ανθρώπους να αναζητήσουν καταφύγιο.

«Βρείτε αμέσως καταφύγιο σε ασφαλές μέρος, φροντίστε τους αγαπημένους σας, περιμένετε νέες συστάσεις», ανέφερε ο στρατός της Λιθουανίας σε μήνυμα που έστειλε στους κατοίκους του Βίλνιους την Τετάρτη.

Ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, Ντοβίλε Σακαλιένε, δήλωσε ότι το drone πέταξε στο Λεντβάρις, κοντά στην πρωτεύουσα Βίλνιους, και τώρα κατευθύνεται προς διαφορετική κατεύθυνση.

Προειδοποίηση εκδόθηκε επίσης στο κτίριο του κοινοβουλίου του Βίλνιους. «Λόγω του κινδύνου αεροπορικής επίθεσης, ζητάμε από όλα τα άτομα που βρίσκονται στο κτίριο να μεταβούν στο πλησιέστερο καταφύγιο», ανέφερε ανακοίνωση.

Ένα μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε την Τρίτη ένα ύποπτο ουκρανικό drone πάνω από την Εσθονία, ανέφερε η χώρα της Βαλτικής, στην τελευταία από μια σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου στην περιοχή εν μέσω συχνών ουκρανικών επιθέσεων εναντίον της γειτονικής Ρωσίας.