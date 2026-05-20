Reuters: Η Κίνα εκπαίδευσε μυστικά Ρώσους στρατιωτικούς που πολεμούν στην Ουκρανία

Περίπου 200 Ρώσοι στρατιωτικοί εκπαιδεύτηκαν μυστικά στην Κίνα στα τέλη του 2025 και ορισμένοι από αυτούς επέστρεψαν αργότερα στο μέτωπο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τρεις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών και έγγραφα που επικαλείται το Reuters.

Η εκπαίδευση φέρεται να αφορούσε κυρίως χρήση drones, ηλεκτρονικό πόλεμο και αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να αυξήσει τις ανησυχίες της Δύσης για τον ρόλο της Κίνας στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Παρότι το Πεκίνο δηλώνει επισήμως «ουδέτερο» και παρουσιάζεται ως πιθανός διαμεσολαβητής για ειρηνευτικές συνομιλίες, δυτικές υπηρεσίες θεωρούν ότι η συνεργασία με τη Ρωσία έχει αποκτήσει πλέον πιο άμεσο στρατιωτικό χαρακτήρα.

Συμφωνία Ρωσίας – Κίνας με μυστικότητα και απαγόρευση δημοσιότητας

Σύμφωνα με το Reuters, η εκπαίδευση προβλεπόταν σε ρωσοκινεζική συμφωνία που υπογράφηκε στις 2 Ιουλίου 2025 στο Πεκίνο από ανώτερους αξιωματικούς των δύο χωρών.

Το έγγραφο ανέφερε ότι περίπου 200 Ρώσοι στρατιώτες θα εκπαιδεύονταν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Πεκίνο και στη Ναντζίνγκ, ενώ εκατοντάδες Κινέζοι στρατιωτικοί θα περνούσαν αντίστοιχη εκπαίδευση στη Ρωσία.

Η συμφωνία περιλάμβανε ρήτρα απόλυτης μυστικότητας, απαγορεύοντας οποιαδήποτε δημοσιότητα ή ενημέρωση τρίτων χωρών για τις επισκέψεις και τα προγράμματα εκπαίδευσης.

Εκπαίδευση σε drones, εκρηκτικά και ηλεκτρονικό πόλεμο

Τα έγγραφα που εξέτασε το Reuters περιγράφουν σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε κινεζικές στρατιωτικές σχολές.

Μεταξύ άλλων, Ρώσοι στρατιωτικοί εκπαιδεύτηκαν:

• στη χρήση FPV drones και προσομοιωτών πτήσης

• στον εντοπισμό στόχων με drones για βολές όλμων 82 χιλιοστών

• σε τεχνικές ηλεκτρονικού πολέμου και αντιμετώπισης drones

• στη χρήση συστημάτων παρεμβολών και εκτοξευτών διχτυών κατά drones

• σε αποναρκοθέτηση, εκρηκτικά και εξουδετέρωση αυτοσχέδιων μηχανισμών

Ένα από τα προγράμματα πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Πεζικού του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στην πόλη Σιτζιαζουάνγκ, ενώ άλλο στη Στρατιωτική Σχολή Αεροπορίας του PLA στην πόλη Γιμπίν.

«Κάποιοι επέστρεψαν και πολεμούν ήδη στην Ουκρανία»

Μία από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών δήλωσε ότι έχει ταυτοποιήσει Ρώσους στρατιωτικούς που εκπαιδεύτηκαν στην Κίνα και στη συνέχεια συμμετείχαν σε επιχειρήσεις με drones στην κατεχόμενη Κριμαία και στη Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι βαθμοί τους κυμαίνονταν από λοχία μέχρι αντισυνταγματάρχη, ενώ αρκετοί από αυτούς ήταν εκπαιδευτές του ρωσικού στρατού, άρα μπορούσαν να μεταφέρουν την τεχνογνωσία σε μεγαλύτερο αριθμό στρατιωτών.

Η Κίνα απορρίπτει τις κατηγορίες

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στο Reuters, δήλωσε ότι η Κίνα διατηρεί «αντικειμενική και αμερόληπτη στάση» στον πόλεμο της Ουκρανίας και εργάζεται υπέρ των ειρηνευτικών συνομιλιών.

«Ορισμένες πλευρές δεν θα πρέπει σκόπιμα να υποδαυλίζουν την αντιπαράθεση ή να μεταθέτουν ευθύνες», ανέφερε χαρακτηριστικά το Πεκίνο.

Τα υπουργεία Άμυνας Ρωσίας και Κίνας δεν απάντησαν στα ερωτήματα του Reuters για τις λεπτομέρειες της συνεργασίας.

Η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο εν μέσω στενότερων δεσμών

Οι αποκαλύψεις έρχονται ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκεται στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.

Μόσχα και Πεκίνο παρουσιάζουν τη σχέση τους ως «παντός καιρού στρατηγική συνεργασία», την ώρα που οι δυτικές χώρες πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.