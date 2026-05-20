Reuters: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να περιορίσουν τις στρατιωτικές δυνάμεις που διαθέτουν στο NATO σε περίπτωση κρίσης

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να ενημερώσει αυτή την εβδομάδα τους συμμάχους στο NATO ότι θα μειώσει σημαντικά το εύρος των αμερικανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων που θα είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη της Ευρώπης σε περίπτωση πολέμου ή μεγάλης κρίσης, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters.

Η απόφαση αφορά το λεγόμενο «NATO Force Model», το πλαίσιο μέσω του οποίου οι χώρες της Συμμαχίας δηλώνουν ποιες στρατιωτικές δυνάμεις μπορούν να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση επίθεσης ή έκτακτης κατάστασης.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters, το Πεντάγωνο αποφάσισε να περιορίσει αισθητά τη δέσμευσή του στο συγκεκριμένο σύστημα, με την επίσημη ενημέρωση προς τους συμμάχους να αναμένεται σε συνάντηση αξιωματούχων Άμυνας στις Βρυξέλλες την Παρασκευή.

«Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την άμυνά της»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θεωρεί πως οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να αναλάβουν οι ίδιες την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια της ηπείρου, αντί να βασίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Reuters σημειώνει ότι η νέα απόφαση αποτελεί την πιο σαφή μέχρι στιγμής εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

Παραμένει ωστόσο ασαφές πόσο γρήγορα θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητες διαχείρισης κρίσεων από τις ΗΠΑ στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Παράλληλα, ο επικεφαλής στρατηγικής πολιτικής του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι, έχει διαβεβαιώσει δημόσια ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παρέχουν την «πυρηνική ομπρέλα» προστασίας προς τα μέλη του NATO, ακόμη κι αν οι Ευρωπαίοι αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο στις συμβατικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Αυξανόμενη ανησυχία στην Ευρώπη

Το Reuters αναφέρει ότι η Συμμαχία βρίσκεται υπό πρωτοφανή πίεση, με αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να φοβούνται πως η Ουάσινγκτον ενδέχεται σταδιακά να αποσυρθεί από τον παραδοσιακό της ρόλο στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Οι ανησυχίες εντάθηκαν ακόμη περισσότερο μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για αποχώρηση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από την Ευρώπη, αλλά και την ακύρωση αποστολής αμερικανικής ταξιαρχίας στην Πολωνία.

Η συγκεκριμένη κίνηση είχε προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και στο αμερικανικό Κογκρέσο, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, το κλίμα στις διατλαντικές σχέσεις έχει επιβαρυνθεί από τις δηλώσεις του Τραμπ για πιθανό αμερικανικό έλεγχο της Γροιλανδίας, αλλά και από τη σύγκρουσή του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Το NATO προσπαθεί να καθησυχάσει τους συμμάχους

Παρά τις ανησυχίες, ανώτερος διπλωμάτης του NATO δήλωσε στο Reuters ότι εξακολουθεί να υπάρχει η πεποίθηση πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνδράμουν στρατιωτικά την Ευρώπη σε περίπτωση σοβαρής απειλής.

Από την πλευρά τους, οι ευρωπαϊκές χώρες υποστηρίζουν ότι αυξάνουν ήδη σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες και ενισχύουν τις στρατιωτικές δυνατότητές τους, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η διαδικασία αυτή «δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη».