Μυστηριώδης εξαφάνιση μητέρας στο Σαν Ντιέγκο: Το θανατηφόρο βότανο και οι καταγγελίες για τελετές μαγείας

Στο επίκεντρο μιας σκοτεινής και ιδιαίτερα ασυνήθιστης δίκης βρίσκεται η εξαφάνιση της Μέι «Μάγια» Μιλέτε στο Σαν Ντιέγκο, με τις αρχές να κατηγορούν τον σύζυγό της, Λάρι Μιλέτε, ότι τη δολοφόνησε επειδή δεν δεχόταν το τέλος του γάμου τους.

Κατά την έναρξη της δίκης στο Ανώτερο Δικαστήριο της Chula Vista, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι «το διαζύγιο δεν ήταν επιλογή» για τον κατηγορούμενο, παρουσιάζοντας έναν άνδρα που φέρεται να είχε εμμονή με τον έλεγχο της συζύγου του.

Η Μάγια εξαφανίστηκε τον Ιανουάριο του 2021, λίγες ημέρες πριν από οικογενειακή εκδρομή για τα γενέθλια της κόρης τους. Το αυτοκίνητό της βρέθηκε έξω από το σπίτι τους, το κινητό της σταμάτησε να λειτουργεί και από τότε δεν εντοπίστηκε ποτέ ξανά.

Το δηλητήριο και οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο

Ένα από τα βασικά στοιχεία της υπόθεσης είναι ένα φιαλίδιο που βρέθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, περιείχε υγρό που ταυτοποιήθηκε ως κώνειο, ένα εξαιρετικά τοξικό φυτό που προσβάλλει το νευρικό σύστημα και μπορεί να προκαλέσει παράλυση και αναπνευστική ανεπάρκεια.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν επίσης ότι ο Λάρι Μιλέτε είχε πραγματοποιήσει διαδικτυακές αναζητήσεις σχετικά με το κώνειο και δηλητήρια που σκοτώνουν γρήγορα, κάτι που, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, δείχνει αυξανόμενη εμμονή με θανατηφόρες μεθόδους.

Τα emails για «κατάρες» και ατυχήματα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και οι ισχυρισμοί ότι ο κατηγορούμενος αντάλλασσε εκατοντάδες emails με διαδικτυακούς «μάγους» και «spellcasters» πριν από την εξαφάνιση της συζύγου του.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, σε ένα μήνυμα φέρεται να έγραφε: «Μπορείτε να της κάνετε κατάρα ώστε να τραυματιστεί αρκετά και να χρειάζεται τη βοήθειά μου;».

Σε άλλο μήνυμα ανέφερε: «Είναι καλή μαζί μου μόνο όταν με χρειάζεται ή όταν είναι άρρωστη. Ίσως ένα ατύχημα ή ένα σπασμένο κόκαλο».

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι τα μηνύματα αποκαλύπτουν έναν άνθρωπο που πέρασε από τη συναισθηματική χειραγώγηση σε πιο σκοτεινές φαντασιώσεις ελέγχου και βίας.

«Αν μου συμβεί κάτι, θα είναι ο Λάρι»

Συγκινητική ήταν και η κατάθεση του πατέρα της Μάγια, Πάμπλιτο Ταμπαλάνζα, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα μέσα στη δικαστική αίθουσα και φώναξε προς τον κατηγορούμενο: «Αγαπούσα πολύ την κόρη μου. Γιατί το έκανες αυτό;».

Η αδελφή της αγνοούμενης είχε καταθέσει παλαιότερα ότι η Μάγια είχε συμβουλευτεί δύο δικηγόρους διαζυγίων λίγο πριν εξαφανιστεί και φοβόταν ότι ο χωρισμός θα ήταν «βρόμικος».

Σύμφωνα με την ίδια, η Μάγια της είχε πει χαρακτηριστικά: «Αν μου συμβεί κάτι, θα είναι ο Λάρι».

Η υπεράσπιση μιλά για «τέλειο φόνο»

Ο Λάρι Μιλέτε συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2021 και κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού. Ο ίδιος δηλώνει αθώος και υποστηρίζει ότι η σύζυγός του έφυγε από το σπίτι οικειοθελώς.

Ο δικηγόρος του, Κόλμπι Ράιαν, κατηγόρησε τις αρχές ότι επικεντρώθηκαν από νωρίς στον πελάτη του και αγνόησαν άλλους πιθανούς υπόπτους, μεταξύ των οποίων συνάδελφος της Μάγια με τον οποίο φέρεται να είχε σχέση, καθώς και η έγκυος σύζυγός του, που ήταν αστυνομικός.

Αμφισβήτησε επίσης τα στοιχεία για το κώνειο, λέγοντας ότι οι περισσότερες εξετάσεις ήταν αρνητικές και ότι το μοναδικό θετικό αποτέλεσμα μπορεί να οφείλεται σε παρόμοιο φυτό.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την υπόθεση της κατηγορούσας αρχής «τραγική, συναισθηματική και προκλητική», υποστηρίζοντας ότι βασίζεται στην ιδέα πως ο πελάτης του διέπραξε «τον τέλειο φόνο».