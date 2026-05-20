Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 35χρονου από τον ξάδελφό του και ακόμη πέντε άτομα

Στα χέρια της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένας 20χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να ληστέψει τον ίδιο του τον ξάδελφο. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του αμέσως μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα, ένας 35χρονος, είχε κανονίσει συνάντηση με τον 20χρονο ξάδελφό του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για να ξεκαθαρίσουν κάποιες οικονομικές τους διαφορές.

Ξυλοκόπησε τον ξάδελφό του με 5 άτομα

Αντί όμως για μια συζήτηση, ο 20χρονος εμφανίστηκε στο ραντεβού μαζί με άλλα πέντε άτομα. Η ομάδα επιτέθηκε στον 35χρονο με χρήση σωματικής βίας, προσπαθώντας να του αρπάξει ένα τσαντάκι.

Ο 35χρονος τραυματίστηκε και μετέβη σε νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε. Ο 20χρονος συνελήφθη, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων ατόμων, που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο.