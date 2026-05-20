Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο σε νοσοκομείο – Συνελήφθησαν δύο συνοδοί ασθενούς και νοσηλευτής

Στα κρατητήρια κατέληξαν τρία άτομα έπειτα από επεισόδιο, που φέρεται να διαδραματίστηκε χθες το πρωί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 57χρονη, την 39χρονη κόρη της κι 66χρονο νοσηλευτή-τραυματιοφορέα.

Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα, συνοδεύοντας συγγενικό τους πρόσωπο- την ηλικιωμένη μητέρα της πρώτης και γιαγιά της δεύτερης. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να υποβληθούν εκατέρωθεν μηνύσεις.

Οι δύο γυναίκες, με καταγωγή από τη Γεωργία, συνελήφθησαν -αυτεπαγγέλτως αλλά και κατόπιν μήνυσης- για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, ενώ ο νοσηλευτής για σωματική βλάβη και εξύβριση.

Αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Πηγή: ΑΠΕ