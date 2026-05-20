Μαλδίβες: Σήμερα η επιχείρηση για τις 2 σορούς των Ιταλών δυτών – Οι απαντήσεις ίσως βρίσκονται στις GoPro

Οι σοροί της Μόνικα Μοντεφαλκόνε και του Φεντερίκο Γκουαλτιέρι ανασύρθηκαν το πρωί της Τρίτης από το βαθύτερο σημείο του σπηλαίου Ντεκούνου Κάντου στις Μαλδίβες, όπου σημειώθηκε η τραγωδία με τους δύτες. Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί η επιχείρηση ανάσυρσης για τις σορούς των 2 δυτών που παραμένουν στην υποθαλάσσια σπηλιά.

Η ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση ολοκληρώθηκε «χωρίς προβλήματα», όπως δήλωσε ο ειδικός ασφάλειας καταδύσεων της Dan Europe, Γκάι Τόμας, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με τους Φινλανδούς σπηλαιοδύτες Σάμι Πάακαρινεν, Γένι Βέστερλουντ και Πάτρικ Γκρόνκβιστ, που επιχείρησαν σε βάθη άνω των 60 μέτρων, σύμφωνα με τη La Stampa.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δεκάδες άτομα, ανάμεσά τους στελέχη του πολεμικού ναυτικού των Μαλδίβων, αστυνομικοί, μέλη της ακτοφυλακής και ιατρικές ομάδες, με τη βοήθεια στόλου από «dhoni», τα παραδοσιακά μικρά σκάφη των ατόλων.

Σήμερα η ανάσυρση άλλων δύο σορών

Εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, αναμένεται σήμερα να ανασυρθούν και οι σοροί της Τζόρτζια Σομμακάλ και της Μουριέλ Οντενίνο.

Η πέμπτη σορός, του Τζιανλούκα Μπενεντέτι, είχε εντοπιστεί ήδη από την Παρασκευή και έχει μεταφερθεί στην Ιταλία.

Η εισαγγελία της Ρώμης, που ερευνά την υπόθεση για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αναμένεται να διατάξει νεκροψίες, οι οποίες δεν θα πραγματοποιηθούν στις Μαλδίβες, καθώς και καταθέσεις από φοιτητές και ερευνητές που συμμετείχαν στην επιστημονική αποστολή πάνω στο σκάφος Duke of York.

Το μυστήριο με τον εξοπλισμό και τις GoPro

Παράλληλα, έρευνα έχουν ξεκινήσει και οι αρχές των Μαλδίβων, οι οποίες ενδέχεται να κατασχέσουν μέρος του εξοπλισμού που βρέθηκε μαζί με τις σορούς, όπως φιάλες οξυγόνου, ρυθμιστές πίεσης, GoPro και καταδυτικά ρολόγια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι τέσσερις Ιταλοί δύτες βρίσκονταν μαζί σε ένα αδιέξοδο τούνελ μέσα στο σπήλαιο και καταδύονταν με «ψυχαγωγικό» εξοπλισμό, χωρίς εφεδρικές φιάλες, επιπλέον φακούς ή ειδικά μείγματα αερίων που χρησιμοποιούνται σε καταδύσεις μεγάλου βάθους.

Ο Κριστιάν Πελεγκρίνι, υπεύθυνος επικοινωνίας της Dan Europe, δήλωσε ότι είναι πιθανό να χρειαστούν και άλλες καταδύσεις, όχι μόνο για την ανάσυρση των υπόλοιπων σορών αλλά και για τη συλλογή στοιχείων και τη μελέτη της σπηλιάς.

«Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σημαντικό να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για να κατανοηθεί τι ακριβώς συνέβη», ανέφερε χαρακτηριστικά.