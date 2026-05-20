Σοκ στο Δαφνί: Τρόφιμος στραγγάλισε τον συγκάτοικό του

Τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 20/5 στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί». Δύο ασθενείς, ηλικίας 48 και 59 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονταν στο ίδιο δωμάτιο, ενεπλάκησαν σε ένα εξαιρετικά βίαιο επεισόδιο μεταξύ τους, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός τρόφιμου.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 3.30 ο 48χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον συγκάτοικό του και να τον στραγγάλισε με τα χέρια του.

Ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.