Σοκ στο Δαφνί: Τρόφιμος στραγγάλισε τον συγκάτοικό του

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

Δαφνί
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 20/5 στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί». Δύο ασθενείς, ηλικίας 48 και 59 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονταν στο ίδιο δωμάτιο, ενεπλάκησαν σε ένα εξαιρετικά βίαιο επεισόδιο μεταξύ τους, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός τρόφιμου.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 3.30 ο 48χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον συγκάτοικό του και να τον στραγγάλισε με τα χέρια του.

Ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

 

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των κλινικών μελετών-Προκλήσεις και ευκαιρίες

Κρύα πόδια, ζάλη και πόνος στο περπάτημα – Πότε μπορεί να δείχνουν αθηροσκλήρωση

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι βλέπουν το “χρώμα” του χρήματος στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους

Θαλασσινά: Σε ποια είδη αναμένεται να αυξηθούν οι τιμές- Πόσο, πότε και γιατί

Mac: Νέο κακόβουλο λογισμικό κλέβει κωδικούς προσποιούμενο τις Apple, Google και Microsoft

Η FANUC ενισχύει την ενσωμάτωση των ρομπότ της με το NVIDIA Isaac Sim
περισσότερα
09:38 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 35χρονου από τον ξάδελφό του και ακόμη πέντε άτομα

Στα χέρια της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένας 20χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι επ...
09:23 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο σε νοσοκομείο – Συνελήφθησαν δύο συνοδοί ασθενούς και νοσηλευτής

Στα κρατητήρια κατέληξαν τρία άτομα έπειτα από επεισόδιο, που φέρεται να διαδραματίστηκε χθες ...
08:39 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Κινηματογραφική διάρρηξη στο Πόρτο Ράφτη – Έριξαν φορτηγάκι πάνω σε ATM και άρπαξαν τα χρήματα

Στόχος διαρρηκτών έγινε ένα ΑΤΜ στο Πόρτο Ράφτη στις 5:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 20/5. Οι ...
08:33 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Κίνηση: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας – Προβλήματα στην παραλιακή, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Τετάρτης (20/5) στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής,...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν