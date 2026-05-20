Αντίστροφη μέτρηση για τις παλιές ταυτότητες – Η τελική προθεσμία για την υποχρεωτική αντικατάστασή τους

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

νέες ταυτότητες
Αντίστροφη μέτρηση για την αντικατάσταση των ταυτοτήτων παλαιού τύπου. Οι πολίτες καλούνται έως τις 3 Αυγούστου να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων, σύμφωνα με τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Όσοι δεν προχωρήσουν έγκαιρα στην αλλαγή, θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αντικατάσταση των παλαιών «μπλε» ταυτοτήτων έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς από τις 3 Αυγούστου δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαδικασία αντικατάστασης για τις νέες ταυτότητες που πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) γίνονται με ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα, ενώ το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 10,50 ευρώ, με μειωμένη χρέωση των 5 ευρώ για πολύτεκνους.

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας, οι πολίτες θα πρέπει να μεταβούν αυτοπροσώπως στην αρμόδια Αρχή. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί απευθείας στην υπηρεσία έκδοσης ή σε πιστοποιημένο φωτογράφο.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο επαγγελματίας αναρτά τη φωτογραφία στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr.

