Έχετε τηλεφώνημα από την Εφορία: Προειδοποίηση σε 55.000 ληξιπρόθεσμους οφειλέτες για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς

Τηλεφώνημα από την Εφορία αναμένεται να δεχτούν τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενοι που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, άφησαν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και κυρίως δηλώσεις ΦΠΑ. Θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες γιατί διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) του τρέχοντος έτους, στόχος είναι η έγκαιρη ειδοποίηση των φορολογουμένων και η συμμόρφωσή τους ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, πριν οι υποθέσεις οδηγηθούν σε ελέγχους, δεσμεύσεις λογαριασμών ή μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις ληξιπρόθεσμες οφειλές και κυρίως τα «φρέσκα» χρέη τα οποία έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να τακτοποιηθούν γρήγορα, εφόσον υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση και πίεση προς τον οφειλέτη.

Στην πραγματικότητα η ΑΑΔΕ επιδιώκει να βάλει «φρένο» στη δημιουργία νέας γενιάς ληξιπρόθεσμων χρεών πριν αυτά παγιωθούν και καταστούν πρακτικά ανεπίδεκτα είσπραξης.

Στη λίστα των τηλεφωνικών κλήσεων βρίσκονται φορολογούμενοι που για πρώτη φορά άφησαν απλήρωτους φόρους και άλλες κατηγορίες με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο η ΑΑΔΕ στοχεύει στη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών.

Για ποιους θα χτυπήσει το τηλέφωνο

Ειδικότερα τα «τηλέφωνα θα χτυπήσουν» για:

Όσους έχουν παλαιές αλλά και πρόσφατες ληξιπρόθεσμες οφειλές και ειδικότερα όσες δεν έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου η/οι βεβαιωμένη/ες οφειλή/ες, που έληξε/αν έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Όσους έχουν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμιση.

Όσους δεν έχουν έχει υποβάλλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου υπόχρεων.

Όσους δεν έχουν υποβάλει δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου των υπόχρεων που προκύπτουν μετά από διασταύρωση με δεδομένα από τρίτες πηγές.

Όσους έχουν μια σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις: όπως μη υποβολή δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων, υποβολή κενών δηλώσεων Φ.Π.Α., κ.α.

Οφειλέτες με μικρά ποσά οφειλών που παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Φουσκώνουν τα «φέσια»

Η ΑΑΔΕ ενισχύει και διευρύνει τα εργαλεία και τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών που παρά τις ρυθμίσεις και τις διευκολύνσεις στους φορολογούμενους συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν, σύμφωνα με το ERTNews, ότι το πρώτο τρίμηνο τα νέα «φέσια» στην εφορία ανήλθαν σε 3 δισ. ευρώ με τους απλήρωτους φόρους να υπερβαίνουν τα 2,8 δισ. ευρώ. Παράλληλα ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε κατά 30,31%, φθάνοντας τα 4.797.755 φυσικά και νομικά πρόσωπα, έναντι 3.681.752 τον Φεβρουάριο του 2026. Από αυτούς, περισσότεροι από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ σε 1.684.592 οφειλέτες έχουν ήδη επιβληθεί.

Συνολικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε 114,516 δισ. ευρώ και από αυτά τα 35,264 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται στα 79,252 δισ. ευρώ.