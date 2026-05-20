Απάντηση Νίκου Καραχάλιου στη Μαρία Καρυστιανού: «Κορίτσι μου ηρέμησε… Εδώ είμαι!»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Πολιτική

karustianou
Ο Νίκος Καραχάλιος απαντά στη Μαρία Καρυστιανού μέσα από ειρωνική ανάρτηση του στο X, ότι «βρίσκεται εδώ» και ζητώντας της να «ηρεμήσει».

Σε χθεσινή της ανάρτηση αργά το βράδυ στην οποία απαντά ο επικοινωνιολόγος, η Μαρία Καρυστιανού αναρωτιόταν γιατί δεν έχει ακόμη συλληφθεί από τις Αρχές, βάσει του αυτοφώρου σε βάρος του, μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου:

Μαρια μου,
κοριτσι μου ηρεμησε..
Που να εμφανιστω?
Εδω ειμαι!
Παντου ειμαι!
Τι εχεις παθει μαζι μου?
-Φαντασιωση ειναι?
-Εμμονη ειναι?
-Ψυχωση ειναι?
Προσεξε μην γυρισεις στα παλια..
Εχεις αγωνα αυριο στη Θεσσαλονικη!
ΞΕΚΙΝΑΜΕ!
(Τις μαζεψες τις υπογραφες ή ακομη;)
Κ αν “τελειωσουμε” στραβα υπαρχει παντα το
@tokyma

Ξεκουρασου
Με κατανοηση στο λεω..
Τα λεμε το πρωι
εδω στο Χ -)
ΥΓ1.Με τιμα οτι μου κανατε μηνυση οπως +στην Λαουρα Κοβεσι, δλδ εμας που τα βαζουμε με τις αδικιες..
Υγ2. Αυτον τον Θαναση που ειναι σοβαρο παιδι γιατι τον ταλαιπωρειτε?
Υγ3.Μην κατηγορειτε αδικα ΚΑΙ τους αστυνομικους
Θα τους χρειαστειτε
μια μερα..

