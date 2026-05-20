Μαρία Καρυστιανού: Λήγει το αυτόφωρο για τον Καραχάλιο, γιατί δεν τον βρήκαν ακόμη;

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Η Μαρία Καρυστιανού αναρωτιέται σε ανάρτησή της στο X για το γεγονός ότι ο Νίκος Καραχάλιος δεν έχει ακόμη συλληφθεί από τις Αρχές, λίγο πριν την εκπνοή του αυτοφώρου σε βάρος του, μετά τη μήνυση που κατέθεσε η ίδια εναντίον του.

Στην ίδια ανάρτηση η κα Καρυστιανού κάνει αναφορά και στο Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Μάκρης, διερωτώμενη γιατί δεν τον έχουν ακόμη εντοπίσει αφού είναι γνωστή τόσο η κατοικία του όσο και η ενεργή παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας υπόνοιες ότι προστατεύεται – όπως λέει – από το «σύστημα».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Γιατί ο Νίκος Καραχάλιος είναι εξαφανισμένος από την Αστυνομία και δεν εμφανίζεται, όπως θα έκανε κάθε άνθρωπος αν είχε πει την αλήθεια, και όχι ασύστολα ψεύδη με διακρατικές συνέπειες, όπως αυτός;

Και γιατί το Γραφείο Αναζητήσεων, αλλά και το Τμήμα Νέας Μάκρης ακόμη δεν τον έχει εντοπίσει ενώ είναι γνωστή η κατοικία του, όπως και η ενεργή στα social παρουσία του;

Μήπως διότι ο κ. Καραχάλιος πιθανότατα προστατεύεται από το “σύστημα”; Μήπως γι’ αυτό και κάθε δήλωση του άμεσα δημοσιεύεται και αναπαράγεται σε φιλοκυβερνητικές φυλλάδες και εκπομπές;

Εξάλλου, έχει αποδειχθεί ότι κύριο μέλημά του είναι η λάσπη κυρίως προς το πρόσωπο μου καθώς και αυτό της δικηγόρου μου, και όχι το διεφθαρμένο και αυταρχικό καθεστώς που μας κυβερνά!
Μα ποιούς νομίζει ότι κοροϊδεύει;

´Έχετε μια ώρα ακόμη…»

Γιατί του έκανε μήνυση η Μαρία Καρυστιανού;

Υπενθυμίζεται ότι η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου έγινε για τον ισχυρισμό του ότι η Μαρία Καρυστιανού «δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος».

Συγκεκριμένα η μήνυση αφορά δηλώσεις και αναρτήσεις του Νίκου Καραχάλιου, όπου υποστήριξε ότι ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός μετέφερε στη Μαρία Καρυστιανού μια τέτοιου είδους «εντολή» ή κατεύθυνση για τη δημιουργία πολιτικού φορέα.

Από την πλευρά της, η Μαρία Καρυστιανού αντέδρασε άμεσα κάνοντας λόγο για «ασύστολα ψεύδη» και σκοπίμως συκοφαντικές αναφορές, ζητώντας μέσω της νομικής οδού από τον επικοινωνιολόγο να προσκομίσει αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του, ενώ κινήθηκε και η διαδικασία του αυτοφώρου για τη σύλληψή του.

