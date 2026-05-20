Φωταγώγηση του Κτιρίου της Βουλής για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

vouli
Φωταγωγήθηκε το βράδυ της Τρίτης (19/05) η πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η συμβολική αυτή κίνηση αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής και ένδειξη πένθους για τα θύματα της Γενοκτονίας κατά την περίοδο 1914-1923.

Συγκεκριμένα, Η όψη του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων φωταγωγήθηκε με το επίσημο λογότυπο της Γενοκτονίας «G» και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας: «Η φωταγώγηση του ελληνικού κοινοβουλίου με το “G” αποτελεί ένδειξη πένθους και ελάχιστο φόρο τιμής. Είναι μια κίνηση με ιδιαίτερα έντονη συναισθηματική φόρτιση που αγγίζει τις καρδιές όλων των Ελλήνων.»

Η πρωτοβουλία αυτή, που υλοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των 475 πρωτοβάθμιων ποντιακών σωματείων της Πανελλήνιας Παμποντιακής Ομοσπονδίας, αποτελεί την κορύφωση των διεκδικητικών τους προσπαθειών για:

  • Τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και όλων των χριστιανικών κοινοτήτων της καθ’ ημάς Ανατολής.
  • Την αποτροπή της επανάληψης παρόμοιων εγκλημάτων που, ακόμα και σήμερα, δηλητηριάζουν την ανθρωπότητα.


Η 19η Μαΐου αποτελεί για τους απανταχού Έλληνες ποντιακής καταγωγής μια ημέρα ορόσημο, τη σημαντικότερη σε επίπεδο ιστορικού συμβολισμού. Είναι μια ημέρα φορτισμένη με συναισθηματικούς συνειρμούς, καθώς μνημονεύονται και τιμώνται οι 353.000 Έλληνες του Πόντου, θύματα της Γενοκτονίας.

