ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ ξενάγησε τους δημοσιογράφους στο εργοτάξιο της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται την κατασκευή της αίθουσας χορού έξω από τον Λευκό Οίκο, Τρίτη 19 Μαΐου 2026, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξενάγησε στο εργοτάξιο της μελλοντικής αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου τους δημοσιογράφους, αγνοώντας ερωτήσεις που του τέθηκαν σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου όπως και για το κόστος ζωής.

«Αυτό είναι ένα δώρο στις ΗΠΑ» και «θα είναι ένα από τα ομορφότερα κτίρια που έχουν ποτέ κατασκευαστεί στη χώρα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, γεμάτος ενθουσιασμό κάθε φορά που αναφέρεται στα σχέδιά του οικοδόμησης ή ανακαίνισης.

Οι εργασίες συνεχίζονταν ενώ εκείνος μιλούσε, με τις δηλώσεις του να συνοδεύονται από πνιχτούς ήχους και τον θόρυβο των μηχανημάτων.

«Όλα αυτά είναι (από) τα χρήματά μου και εκείνα των δωρητών μου», διαβεβαίωσε ο πρώην μεσίτης, ο οποίος, ωστόσο, παραδέχθηκε πως η «ασφάλεια» του κτιρίου θα χρηματοδοτηθεί από κρατικά κονδύλια.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κατέθεσαν ένα σχέδιο νόμου που προβλέπει το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για τη Μυστική Υπηρεσία, που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των πολιτικών αξιωματούχων στις ΗΠΑ.

Αυτό το δισεκατομμύριο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για υποδομές ασφαλείας που συνδέονται με το σχέδιο της αίθουσας χορού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε μακέτες από τις μελλοντικές προσόψεις του κτιρίου, μία αρχαιοελληνικής έμπνευσης, η άλλη ρωμαϊκής έμπνευσης, όπως είπε, και περιέγραψε λεπτομερώς το πάχος του γυαλιού στα παράθυρα, την εγκατάσταση μιας βάσης αποτροπής επιθέσεων με ντρόουν στη στέγη, το τιτάνιο και το σκυρόδεμα που χρησιμοποιήθηκαν…

Η αίθουσα χορού, πέραν του να φιλοξενεί δεξιώσεις, αναμένεται να στεγάζει ένα στρατιωτικό νοσοκομείο και αίθουσες συσκέψεων, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κρίνοντας πως οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός «έξι ή επτά μηνών».

Την ώρα που ο πόλεμος στο Ιράν έχει ως αποτέλεσμα να εκτοξευτεί η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ και τα αμερικανικά επιτόκια να αυξάνονται, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Φθάσαμε σε επίπεδα ρεκόρ στο Χρηματιστήριο. Όλα πάνε καλά».

«Λυπάμαι αλλά χρειάστηκε να (…) κάνουμε αυτό το μικρό ταξίδι» προκειμένου να διασφαλίσουμε πως το Ιράν δεν θα έχει «ποτέ πυρηνικό όπλο», δικαιολογήθηκε, επαναλαμβάνοντας πως η αύξηση των τιμών των καυσίμων είναι «προσωρινή».

«Όλος ο κόσμος μου λέει πως (ο πόλεμος) δεν είναι δημοφιλής, όμως πιστεύω πως είναι πολύ δημοφιλής», είπε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου η δημοτικότητα είναι πολύ χαμηλή, με βάση τις δημοσκοπήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

