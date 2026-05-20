Τηλεφωνική Επικοινωνία Μάρκο Ρούμπιο – Αντόνιο Γκουτέρες για Στενά του Ορμούζ και επισιτιστική ασφάλεια

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Μάρκο Ρούμπιο
Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συνομίλησε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, σχετικά με τις αμερικανικές προσπάθειες να σταματήσει το Ιράν από το να τοποθετεί νάρκες και να επιβάλλει διόδια στο Στενό του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένου ενός ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα.

«Ο Υπουργός τόνισε τη συντριπτική υποστήριξη μιας ευρείας βάσης μελών του ΟΗΕ για αυτές τις προσπάθειες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Τόμι Πίγκοτ.

Συζήτησα επίσης την προώθηση του οράματος του Προέδρου Τραμπ για έναν ΟΗΕ που θα επιστρέψει «στα βασικά και ουσιαστικά», θα είναι πιο λιτός και περισσότερο υπόλογος.

Ο Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε τα προσόντα του υφυπουργού Γεωργίας των ΗΠΑ, Λουκ Λίντμπεργκ, για να αναλάβει τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ».

Όπως αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ο Υπουργός Ρούμπιο σημείωσε ότι η ηγεσία του Λίντμπεργκ θα ενίσχυε τη διαφάνεια και τη διοίκηση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, διατηρώντας παράλληλα την ιστορική δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια».

«Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις συντονισμένες και ολοκληρωμένες προσπάθειες ανταπόκρισης των Ηνωμένων Πολιτειών στην έξαρση του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα», αναφέρει τέλος η ανακοίνωση.

Πηγές: Timesofisrael, ΑΠΕ – ΜΠΕ

