Μάικ Τζέιμς: Έκλεισε στη Μπαρτσελόνα παρά την αποχώρηση Πασκουάλ, σύμφωνα με την Mundo Deportivo

Η Μπαρτσελόνα φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Μάικ Τζέιμς για τη νέα σεζόν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo. Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της Euroleague, αναμένεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή των Καταλανών.

Σύμφωνα με το ισπανικό Μέσο, ο Μάικ Τζέιμς υπέγραψε το συμβόλαιό του γνωρίζοντας ότι η παραμονή του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της Μπαρτσελόνα δεν ήταν δεδομένη. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ισπανός τεχνικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη Dubai BC.

Η Mundo Deportivo παρουσιάζει τον Αμερικανό γκαρντ ως την τέταρτη προσθήκη της Μπαρτσελόνα ενόψει της νέας σεζόν. Είχαν προηγηθεί οι Μόουζες Ράιτ από τη Ζαλγκίρις, Τζος Νέμπο από την Αρμάνι Μιλάνο και ο Φινλανδός πάουερ φόργουορντ Ολιβιέ Νκαμούα από τη Βαρέζε.

Το ισπανικό Μέσο σημειώνει ότι ο Μάικ Τζέιμς δεν αποτελούσε την πρώτη επιλογή της Μπάρτσα για τη θέση του πόιντ γκαρντ. Οι Καταλανοί είχαν αρχικά στραφεί στον Γάλλο Σιλβέν Φρανσίσκο, με τον οποίο είχαν φτάσει κοντά σε συμφωνία, πριν εκείνος αποφασίσει να δώσει προτεραιότητα στις επιλογές του για συμβόλαιο στο NBA.

Η Μπαρτσελόνα είχε επίσης στη λίστα της τον Ζαν Μοντέρο. Ωστόσο, ο έντονος ανταγωνισμός ανάμεσα σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους για την απόκτηση του πόιντ γκαρντ της Βαλένθια οδήγησε την ομάδα σε αλλαγή σχεδίων.