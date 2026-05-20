Ρωσία: Συναγερμός στη Σταυρούπολη για επίθεση με drones κοντά σε μεγάλο χημικό εργοστάσιο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Nevinnomyssky
Στόχος επίθεσης με drones, έγιναν βιομηχανικές περιοχές γύρω από την πόλη Νεβινομίσκ, στη νότια ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολης, όπου βρίσκεται ένα μεγάλο μεγάλο χημικό εργοστάσιο.

Την επίθεση έκανε γνωστή με ανακοίνωση του μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Βλαντίμιρ Βλαντιμίροφ.

Ο Ρώσος αξιωματούχος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση της επίθεσης ή πιθανές ζημιές.

Η περιοχή φιλοξενεί το Nevinnomyssky Azot, μία από τις μεγαλύτερες χημικές βιομηχανικές μονάδες της Ρωσίας, που έχει γίνει στόχος επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Ουκρανία στο παρελθόν.

Στην Ουκρανία, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την επίθεση της Ρωσίας στη νοτιοανατολική πόλη Ντνίπρο, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Χάνζα στο Telegram. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αναφορά.

Η Ρωσία και η Ουκρανία αρνούνται ότι στοχοποίησαν σκόπιμα πολίτες.

Πηγή: Reuters

