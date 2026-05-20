Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «πολύ γρήγορα»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: AP Photo/Mark Schiefelbein
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο, ότι οι ΗΠΑ κινούνται γρήγορα προς τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

«Θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία, που έχουν κουραστεί από αυτή την κατάσταση», δήλωσε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι «Έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά. Και νομίζω ότι θα τελειώσουμε με αυτό πολύ γρήγορα, και δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, και ελπίζουμε να το πετύχουμε με έναν πολύ καλό τρόπο».

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, ενώ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία.

Παράλληλα ανέφερε ότι βρισκόταν μια ώρα μακριά από μια νέα επίθεση εναντίον του Ιράν τη Δευτέρα.

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ τόνισε ότι τα πολεμικά πλοία είχαν φορτωθεί με πυραύλους και άλλα όπλα και ήταν έτοιμα για δράση. Επέμεινε ότι ο αμερικανικός στρατός ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθεί στο Ιράν με «ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα», καθώς προσπαθεί να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

