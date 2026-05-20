Ισραήλ: «Nηοπομπή δημοσίων σχέσεων της Χαμάς» ο στολίσκος προς τη Γάζα – 430 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελ Αβίβ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Ισραηλινό πολεμικό σκάφος αναχαiτίζει τον Στόλο Sumud σε διεθνή ύδατα καθ' οδόν προς τη Γάζα.
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Τελ Αβίβ, μετά την αναχαίτιση της τελευταίας νηοπομπής του στολίσκου «Global Sumud Flotilla» που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια.

Όπως γνωστοποίησε το Τελ Αβίβ, ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση ελέγχου σε περισσότερα από 50 σκάφη που συμμετείχαν στην αποστολή. Μια ζωντανή μετάδοση στην ιστοσελίδα της «Global Sumud Flotilla» έδειξε στρατιώτες του ισραηλινού στρατού να επιβιβάζονται στα σκάφη, ενώ ακτιβιστές με σωσίβια σηκώνουν τα χέρια τους. Στη συνέχεια, οι στρατιώτες καταστρέφουν τις κάμερες που είναι τοποθετημένες στα σκάφη.

«Άλλη μια νηοπομπή δημοσίων σχέσεων έφτασε στο τέλος της», ανέφερε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στο X. «Και οι 430 ακτιβιστές έχουν μεταφερθεί σε ισραηλινά σκάφη και κατευθύνονται προς το Ισραήλ, όπου θα μπορούν να συναντηθούν με τους προξενικούς εκπροσώπους τους. Αυτή η νηοπομπή απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων στην υπηρεσία της Χαμάς. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας».

Οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο πλοίων του «στολίσκου για τη Γάζα», σύμφωνα με πλάνα από τη ζωντανή μετάδοση της επιχείρησης και με πληροφορίες από τους διοργανωτές, ωστόσο το Ισραήλ ανέφερε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά και δεν υπάρχουν θύματα.

