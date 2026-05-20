Πάτρα: Άκαρπη η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ στον καταυλισμό των Ρομά στον Ριγανόκαμπο – Άφαντοι οι ανήλικοι ληστές της πρώην πρωταθλήτρια του στίβου

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

riganokampos
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών στην Πάτρα, μετά το περιστατικό με θύμα την πρώην πρωταθλήτρια στίβου και μητέρα τριών παιδιών, Ανδριάνα Φωτακοπούλου, δέχθηκε επίθεση από τρεις ανήλικους, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της, στη συνοικία Ριγανόκαμπος.

Η Αστυνομία προχώρησε σε αιφνιδιαστικό έλεγχο και έφοδο στην περιοχή και στον εκεί καταυλισμό των Ρομά, όπου εκτιμάται ότι κατευθύνθηκαν οι δράστες μετά τη ληστεία, χωρίς όμως να καταφέρνει να τους εντοπίσει.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 4 περιπολικά, 5 μηχανές ΔΙΑΣ και μέλη της ομάδας ΟΚΠΕ.

Η έρευνα για την επίθεση στην πρώην πρωταθλήτρια, συνεχίζεται.

Πηγές: thebest, tempo24

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί βλέπουμε εφιάλτες; Βιολόγος αποκαλύπτει αν είναι κληρονομικοί και τι σημαίνουν

ΣΦΕΕ: Οι κλινικές μελέτες παραμένουν χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ Μαΐου 2026: Την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές

Ακρίβεια και shrinkflation «χτυπούν» τα παγωτά – Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές

Η FANUC ενισχύει την ενσωμάτωση των ρομπότ της με το NVIDIA Isaac Sim

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:00 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Μαΐου

Τετάρτη 20 Μαΐου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες έχουν το όνομα: Θαλλελ...
23:20 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Ρόδος: Η τραγική ειρωνεία με την 26χρονη που άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο δίπλα στη μητέρα της – «Δύο αθώες ψυχές χάθηκαν» λένε συγγενείς και φίλοι

Δεν έχει τέλος ο θρήνος στο νησί της Ρόδου από την τραγωδία στην Αφάντου. Εκεί όπου στον δρόμο...
23:02 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων: 107 καταγγελίες από το 2022 είχαν στα χέρια τους οι Αρχές – «Έκαναν “μπραβιλίκια” στο Αμάρι»

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση του κυκλώματος εκβιασμών και παράνομων επιδο...
22:34 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Γενοκτονία των Ποντίων: Ο περήφανος χορός υπό βροχή στο Σύνταγμα – Συγκινητικές στιγμές στις εκδηλώσεις μνήμης

Συγκίνηση και υπερηφάνεια ήταν τα κύρια συναισθήματα που βίωσαν όλοι όσοι παραβρέθηκαν το απόγ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν