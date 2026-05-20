Πάτρα: Άκαρπη η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ στον καταυλισμό των Ρομά στον Ριγανόκαμπο – Άφαντοι οι ανήλικοι ληστές της πρώην πρωταθλήτρια του στίβου

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών στην Πάτρα, μετά το περιστατικό με θύμα την πρώην πρωταθλήτρια στίβου και μητέρα τριών παιδιών, Ανδριάνα Φωτακοπούλου, δέχθηκε επίθεση από τρεις ανήλικους, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της, στη συνοικία Ριγανόκαμπος.

Η Αστυνομία προχώρησε σε αιφνιδιαστικό έλεγχο και έφοδο στην περιοχή και στον εκεί καταυλισμό των Ρομά, όπου εκτιμάται ότι κατευθύνθηκαν οι δράστες μετά τη ληστεία, χωρίς όμως να καταφέρνει να τους εντοπίσει.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 4 περιπολικά, 5 μηχανές ΔΙΑΣ και μέλη της ομάδας ΟΚΠΕ.

Η έρευνα για την επίθεση στην πρώην πρωταθλήτρια, συνεχίζεται.

