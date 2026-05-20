Σαν σήμερα 20 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Κλινικών Μελετών
- Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα
- Παγκόσμια Ημέρα Αυτοάνοσης και Αυτοφλεγμονώδους Αρθρίτιδας
- Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας
- Παγκόσμια Ημέρα Μετρολογίας
Γεγονότα
- 325: Συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, για να καταδικάσει τον Αρειανισμό.
- 1609: Κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη, και πιθανόν πειρατική, συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ουίλιαμ Σαίξπηρ από τον εκδότη Τόμας Θορπ.
- 1825: Ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. (Η Μάχη στο Μανιάκι)
- 1882: Σχηματίζεται η Τριπλή Συμμαχία μεταξύ της Γερμανίας, της Αυστροουγγαρίας και του Βασιλείου της Ιταλίας.
- 1894: Οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη «Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών», με το οποίο τους ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Το γεγονός σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα, όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή.
- 1902: Η Κούβα αποκτά την ανεξαρτησία της από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Τομάς Εστράδα Πάλμα γίνεται ο πρώτος πρόεδρος της χώρας.
- 1940: Ολοκαύτωμα: Οι πρώτοι κρατούμενοι φτάνουν σε νέο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Άουσβιτς.
- 1941: Αρχίζει η Μάχη της Κρήτης, με την κατά κύματα ρίψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών, για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. (Επιχείρηση Ερμής)
- 1996: Έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή Νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου.
Γεννήσεις
- 1769: Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βώκος. (Θαν. 11/6/1835)
- 1799: Ονορέ ντε Μπαλζάκ, Γάλλος συγγραφέας
- 1908: Τζέιμς Στιούαρτ, Αμερικανός ηθοποιός. (Θαν. 2/7/1997)
- 1931: Γιώργος Βασιλείου, πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 έως το 1993. (Θαν. 13/1/2026)
- 1934: Αλκέτας Παναγούλιας, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής.
- 1967: Παύλος Ντε Γκρες, πρώην Διάδοχος του θρόνου της Ελλάδας.
Θάνατοι
- 1506: Χριστόφορος Κολόμβος, Ιταλός εξερευνητής1825: Παπαφλέσσας, από τις ηρωικές μορφές της ελληνικής επανάστασης. (Γεν. 1788)
- 1887: Αλέξανδρος Ουλιάνοφ, Ρώσος επαναστάτης, αδελφός του Λένιν.
- 1949: Δαμασκηνός, κατά κόσμο Δημήτριος Παπανδρέου, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, που διετέλεσε και αντιβασιλέας. (Γεν. 3/3/1891)
- 2019: Νίκι Λάουντα, Αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δυο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής (1975, 1977, 1984), με 25 νίκες σε γκραν πρι. (Γεν. 22/2/1949)