ΗΠΑ: «Απόπειρα πραξικοπήματος» οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία

Οι διαδηλώσεις που κλιμακώθηκαν αυτή την εβδομάδα στη Βολιβία αποτελούν απόπειρα αποσταθεροποίησης και «πραξικοπήματος», υποστήριξε χθες Τρίτη ο δεύτερος τη τάξει της αμερικανικής διπλωματίας, εκφράζοντας την υποστήριξή του στον κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας της Λατινικής Αμερικής Ροδρίγο Πας, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο των μαζικών κινητοποιήσεων.

«Πρόκειται για πραξικόπημα χρηματοδοτούμενο από την αφύσικη συμμαχία ανάμεσα στην πολιτική και το οργανωμένο έγκλημα σε όλη την περιοχή», δήλωσε ο Κρίστοφερ Λαντάου. Ανέφερε εξάλλου μέσω X ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον «φίλο» του βολιβιανό πρόεδρο Πας.

Let there be no mistake: those who lost overwhelmingly at the ballot box in Bolivia last year are trying to overthrow President @Rodrigo_PazP by organizing RIOTS and BLOCKADES with the support of organized crime and drug traffickers. I spoke with my friend President Paz this… — Christopher Landau (@DeputySecState) May 19, 2026

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP