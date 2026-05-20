ΗΠΑ: «Απόπειρα πραξικοπήματος» οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Bolivia
(AP Photo/Freddy Barragan)
Οι διαδηλώσεις που κλιμακώθηκαν αυτή την εβδομάδα στη Βολιβία αποτελούν απόπειρα αποσταθεροποίησης και «πραξικοπήματος», υποστήριξε χθες Τρίτη ο δεύτερος τη τάξει της αμερικανικής διπλωματίας, εκφράζοντας την υποστήριξή του στον κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας της Λατινικής Αμερικής Ροδρίγο Πας, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο των μαζικών κινητοποιήσεων.

«Πρόκειται για πραξικόπημα χρηματοδοτούμενο από την αφύσικη συμμαχία ανάμεσα στην πολιτική και το οργανωμένο έγκλημα σε όλη την περιοχή», δήλωσε ο Κρίστοφερ Λαντάου. Ανέφερε εξάλλου μέσω X ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον «φίλο» του βολιβιανό πρόεδρο Πας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

