Ιρανικά πυρά κατά ΗΠΑ στον ΟΗΕ: «Ο ένοχος παριστάνει τον δικαστή»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «διαδίδουν ψέματα» σε βάρος του Ιράν και του ειρηνικού πυρηνικού του προγράμματος, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η ιρανική αποστολή υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ «συνεχίζουν να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο μέσω παράνομων ναυτικών αποκλεισμών» και κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «ακλόνητη υποστήριξη στο ισραηλινό καθεστώς και στις πράξεις του στην περιοχή».

Σε ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση, πρόσθεσε ότι «στην πραγματικότητα, ο ένοχος και ο κλέφτης παίζουν τώρα τον ρόλο του εισαγγελέα και του δικαστή, επιχειρώντας να ξεπλύνουν τα δικά τους εγκλήματα».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τεστ IQ: Μόνο μια ιδιοφυΐα μπορεί να εντοπίσει το σπαθί σε 7 δευτερόλεπτα!

Το ρόφημα από το λουλούδι της αγνότητας που μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους και να προστατεύσει από το Αλτσχάιμερ

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ Μαΐου 2026: Την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές

Ακρίβεια και shrinkflation «χτυπούν» τα παγωτά – Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές

Η FANUC ενισχύει την ενσωμάτωση των ρομπότ της με το NVIDIA Isaac Sim

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
06:34 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Πεκίνο: Θερμή υποδοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν από τον Σι Τζινπίνγκ

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε σήμερα Τετάρτη τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στ...
06:10 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Αμπάς Αραγτσί: «Η επιστροφή στον πόλεμο θα φέρει πολλές ακόμη εκπλήξεις» – Απειλές για νέες καταρρίψεις αεροσκαφών

Ο  Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσ...
05:19 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Τζέι Ντι Βανς: Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες, Τρίτη (19/5) πως έχει σημειωθεί μεγάλη πρόο...
01:35 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Λίβανος: Τουλάχιστον 10 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά, από ισραηλινό χτύπημα στην περιοχή της Τύρου -ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες και τρία παιδιά, εξαιτίας ισρα...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν