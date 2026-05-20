Ιρανικά πυρά κατά ΗΠΑ στον ΟΗΕ: «Ο ένοχος παριστάνει τον δικαστή»

Η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «διαδίδουν ψέματα» σε βάρος του Ιράν και του ειρηνικού πυρηνικού του προγράμματος, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η ιρανική αποστολή υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ «συνεχίζουν να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο μέσω παράνομων ναυτικών αποκλεισμών» και κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «ακλόνητη υποστήριξη στο ισραηλινό καθεστώς και στις πράξεις του στην περιοχή».

Σε ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση, πρόσθεσε ότι «στην πραγματικότητα, ο ένοχος και ο κλέφτης παίζουν τώρα τον ρόλο του εισαγγελέα και του δικαστή, επιχειρώντας να ξεπλύνουν τα δικά τους εγκλήματα».